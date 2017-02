Hai vụ tàu hỏa tông ô tô, 2 người chết: Đừng bất cẩn!

Đừng cố vượt



Tàu hỏa khi chuẩn bị đến đường ngang dân sinh luôn hú còi để cảnh báo. Tuy vậy, nhiều tai nạn thương tâm vẫn xảy ra khi người, xe cố ý vượt qua đường sắt dù biết tàu đang đến. Đây là sự bất cẩn rất đáng trách của tài xế. Rất có thể khi tài xế điều khiển ô tô trên đường dân sinh ngang qua đường sắt đã không nghe được tiếng còi hoặc phát hiện tàu do đóng cửa kiếng xe cũng như không quan sát kỹ. Các tài xế cần cẩn trọng hơn khi chở hành khách, đừng chạy liều, chạy ẩu mà nguy hiểm cho tính mạng của bản thân và nhiều người khác.

Nguyễn Hữu Danh

(Q.7, TP.HCM)

tin liên quan TP.HCM không có người chết vì tai nạn giao thông dịp tết Đinh Dậu Ngày 2.2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 tháng Giêng, trên địa bàn TP không có người chết vì tai nạn giao thông.

Nhìn trước, ngó sau

Khi đi ngang qua đường sắt, dù barrier đã chặn, nhiều người đi xe máy, đi bộ vẫn cố tình chui qua vì... tàu chưa đến. Đây là một trong những hành vi mà tôi chứng kiến rất nhiều lần ngay tại TP.HCM. Chỉ cần một cú chết máy, một sự cố nào đó trong lúc bất cẩn băng qua đường sắt khi tàu đang đến là xe, người sẽ bị húc văng, và đoàn tàu đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng giờ giấc, thậm chí có thể xảy ra tai nạn thảm khốc. Những tai nạn do vô ý thức như thế này đã xảy ra rất nhiều, có vụ số người chết lên đến hàng chục. Vậy mà chẳng hiểu sao các vụ tai nạn tương tự vẫn tiếp diễn?

Đào Minh Đức

(TP.Biên Hòa, Đồng Nai)

Có biện pháp ngăn ngừa

Mấy ngày tết mà số người chết, bị thương vì tai nạn giao thông lên đến hàng mấy trăm người là quá khủng khiếp. Nhiều người cho rằng con số này còn cao hơn cả trong chiến tranh. Qua đó cho thấy an toàn giao thông ở đất nước ta còn quá thấp. Lỗi ở quy hoạch giao thông cùng với sự thiếu ý thức về an toàn giao thông của nhiều người. Những con đường dân sinh băng ngang đường sắt rõ ràng đã, đang là mối đe dọa cho nhiều người dân, nhất là trẻ em, người già... Ngành đường sắt và chính quyền địa phương nơi có đường dân sinh cắt ngang đường sắt phải có những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm an toàn cho người đi lại. Nếu không, số người chết vì tai nạn đường sắt sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Đỗ Thị Thanh Thúy

(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Nên nhắc nhở tài xế

Khi thuê xe và tài xế chở cả gia đình đi đâu đó thì tôi luôn ngồi sát tài xế, vừa trò chuyện vừa “canh đường” cùng tài xế. Tính mạng của tất cả các thành viên trong gia đình đều nằm trong tay tài xế. Chỉ cần tài xế lơ là một chút thôi là cả gia đình sẽ gặp nạn. Lúc ấy, hậu quả thật kinh khiếp. Sau những tai nạn thương tâm giữa tàu hỏa và ô tô vừa qua, thiết nghĩ, những ai ngồi trên ô tô cũng cần quan sát đường giúp tài xế, nhắc nhở tài xế cẩn thận khi ngang qua các đoạn đường nguy hiểm, nhất là ngang qua đường sắt.

Nguyễn Thanh Dũng

(Q.8, TP.HCM)

Lắp đèn báo hiệu

Nơi xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) là đường ngang dân sinh, có biển báo “Chú ý tàu hỏa”, nhưng thiếu rào chắn, không có đèn tín hiệu. Đường sắt bắc - nam cắt ngang rất nhiều đường dân sinh. Nếu chưa đủ lực để làm barrier và có người canh gác thì chí ít ngành đường sắt cũng cần làm đèn tín hiệu để cảnh báo người dân. Không thể chỉ để biển báo “Chú ý tàu hỏa” rồi để mặc đó. Nhiều người dân dù đi lại thường xuyên trên con đường này nhưng có khi cũng lơ là, ít chú ý tàu hỏa. Nếu có đèn tín hiệu báo tàu đang đến thì người dân sẽ chú ý hơn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trần Minh Phong

(TP.Biên Hòa, Đồng Nai)

Tại những điểm đen về tai nạn giao thông giữa đường sắt và đường bộ thì ngành đường sắt cần xây dựng barrier và bố trí người canh gác. Người canh gác phải thật nghiêm khắc với những ai không tuân thủ khi barrier đã kéo xuống. Không thể để tai nạn xảy ra liên tục, đau lòng như vậy nữa. Tại những điểm đen về tai nạn giao thông giữa đường sắt và đường bộ thì ngành đường sắt cần xây dựng barrier và bố trí người canh gác. Người canh gác phải thật nghiêm khắc với những ai không tuân thủ khi barrier đã kéo xuống. Không thể để tai nạn xảy ra liên tục, đau lòng như vậy nữa. Nguyễn Khánh Dũng

(Q.Gò Vấp, TP.HCM) Ngày tết mà tai nạn giao thông xảy ra, người chết, người bị thương thì gia đình, người thân sẽ rất đau đớn, khổ sở. Dư chấn của mất mát này còn kéo dài rất lâu đối với gia đình, người thân. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, thà chậm một chút mà bảo toàn sức khỏe, tính mạng cho chính mình và người đi cùng. Ngày tết mà tai nạn giao thông xảy ra, người chết, người bị thương thì gia đình, người thân sẽ rất đau đớn, khổ sở. Dư chấn của mất mát này còn kéo dài rất lâu đối với gia đình, người thân. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, thà chậm một chút mà bảo toàn sức khỏe, tính mạng cho chính mình và người đi cùng. Nguyễn Đức Nghĩa

(TP.Đà Nẵng) T.T - Duy Khang

(thực hiện)



Ban CTBĐ

(tổng hợp)