Chế tài mạnh, nhưng…



Theo tôi, cần phải chế tài mạnh hành vi đậu xe tùy tiện. Tôi đồng ý với hình thức khóa bánh xe để xử phạt. Nhưng cũng cần nói rằng TP.HCM phải tổ chức đậu xe theo tuyến, lập lại trật tự bằng cách bố trí nơi đậu xe. Nếu không có bãi đậu xe thì biện pháp xử phạt chỉ là tình thế, bởi các tài xế muốn đậu xe đúng trật tự quy định cũng không có chỗ.

Nguyễn Bình (H.Long Khánh, Đồng Nai)

Có quy định phải làm nghiêm

Tôi thường di chuyển qua các khu vực trung tâm thành phố và đã nhiều lần phát bực vì tình trạng đậu ô tô vô tội vạ trên nhiều tuyến đường khiến tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng. Đường nhỏ, lưu lượng đông nhưng họ vẫn cứ vô tư đậu xe dưới lòng đường, nhất là đoạn qua khu Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở góc đường Võ Văn Tần - Lê Quý Đôn (Q.3), trước Nhà thi đấu Phan Đình Phùng và vòng xoay hồ Con Rùa… Do đó, tôi rất đồng tình việc chế tài mạnh đối với các ô tô đậu không đúng chỗ. Đã có quy định thì mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Có như vậy thì tình trạng bát nháo việc đậu xe dưới lòng đường mới chấm dứt.

Trần Hoàng Thắng (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Không có ngoại lệ

Nhiều tài xế đậu xe ở nơi cấm đậu, khi bị phạt thì vin lý do: “Em mới đậu xe để chạy đi… tiểu, đi lấy đồ là ra liền…”. Đủ mọi lý do để tài xế xin xỏ, né tránh chuyện bị xử phạt. Do đó, đơn vị xử lý vi phạm cần cương quyết, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai. Luật là luật, mọi công dân phải tuân thủ, không thể có chuyện nể nang hay thông cảm mà không xử phạt.

Hồ Thanh Hải (Q.Bình Tân, TP.HCM)

Nên sớm có bãi đậu ô tô hiện đại

Tôi thường xuyên đậu xe ở khu vực trung tâm thành phố. Khi đậu ô tô ở khu vực này thì tâm trạng như… ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị xử phạt. Không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp cũng cùng chung tâm trạng. Mong ước lớn nhất của chúng tôi là có một bãi đậu xe hiện đại, thuận tiện. Hiện nay bãi đậu xe công cộng thì chưa có, đậu xe trong các trung tâm thương mại phí quá cao, chúng tôi hoặc là chọn cách… đậu bừa, bị phạt thì chịu, hoặc chui sâu vào hẻm nào đó mà né.

Nguyễn Hữu Thanh (P.6, Q.4, TP.HCM)

Cần xử lý linh hoạt

Theo tôi thì nên linh hoạt chọn lựa một hoặc kết hợp nhiều biện pháp xử lý đối với ô tô vi phạm, mà lái xe cố tình trốn tránh. Hoặc là khóa bánh ô tô nếu đó là nơi đậu xe thông thoáng. Lái xe sau khi phát hiện xe bị khóa sẽ tự đến cơ quan chức năng để đóng phạt sớm và tháo khóa. Nếu không thể áp dụng việc khóa bánh thì nên tháo biển số xe và cẩu xe về trụ sở CSGT để chờ xử lý. Tóm lại là cần linh hoạt nhiều biện pháp xử lý, phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau.

Đỗ Ngọc Sang (Q.Tân Phú, TP.HCM)

Khóa bánh ô tô vi phạm khi không tìm được tài xế là một giải pháp cứng rắn nhưng rất cần với hoàn cảnh hiện nay. Nhưng khóa bánh xe thì phải có cách giải tỏa nhanh. Nên chăng cần kết hợp cả hai hướng xử lý, cẩu xe lên vỉa hè hoặc một nơi thuận lợi rồi niêm phong, khóa bánh?

Nguyễn Hoàng Phúc (Q.6, TP.HCM)

Hành vi đậu ô tô không đúng nơi quy định đã có chế tài từ lâu, kể cả phương pháp phạt nguội. Vấn đề nằm ở chỗ cơ quan chức năng có thực sự mạnh tay hay không? Nếu mạnh tay xử phạt thì chỉ cần dán thông báo vi phạm vào xe, chủ xe buộc phải đến nộp phạt ngay vì nếu không phạt thì xe chạy đến đâu sẽ bị cảnh sát giao thông, cơ quan đăng kiểm "tuýt còi" đến đó.

Nguyễn Hoàng Minh (H.Bến Lức, Long An)

An Phong - Duy Khang (thực hiện)

