Lo bị hủy chuyến bay tết: 'Không nên làm hành khách bị động'

Chấm dứt xin - cho

Các chuyên gia trong bài báo đã phân tích rất rõ rằng cách làm này còn nặng cơ chế xin - cho. Phương tiện máy bay là hiện đại nhất, ở thế kỷ 21 rồi mà cách làm chẳng khác nào duyệt kế hoạch xuất bến cho xe đò thời bao cấp. Ai cũng biết dịp tết là thời điểm đi lại nhiều, các hãng đều bán vé từ lâu và chạy hết công suất để đưa người dân về quê. Chẳng lẽ Cục Hàng không VN không biết điều này hay sao mà để đến giờ mới cắt bớt chuyến với lý do hạ tầng sân bay quá tải? Tại sao không có kế hoạch xem xét và ấn định số chuyến bay cho các hãng từ nhiều tháng trước?

Nguyễn Thanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

tin liên quan Lo bị hủy chuyến bay tết Quyết định chốt số lượt chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Đinh Dậu 2017 của Cục Hàng không thấp hơn nhiều so với đề xuất dự kiến của các hãng hàng không nội địa khiến nhiều hành khách lo ngay ngáy.

Khổ cho những gia đình có trẻ con

Tôi mua vé máy bay tết cách đây hơn 2 tháng, giờ nghe nói kế hoạch bay của hãng được duyệt ít thì cũng rất lo. Tôi không lo không thể bay được về nhà mà lo sẽ vạ vật ở sân bay. Khi chưa có chuyện duyệt kế hoạch bay, các hãng hàng không đã vịn đủ lý do để hoãn chuyến, dồn chuyến. Nay vừa lý do tết, vừa thêm lý do này thì e rằng tình trạng trễ chuyến, dồn chuyến sẽ xảy ra nhiều hơn. Ngày tết, sân bay rất đông đúc mà phải vạ vật nằm chờ đến chuyến bay để về quê thì khổ lắm, nhất là những gia đình có trẻ em đi cùng.

Đỗ Huy Tuấn (Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Cách làm khó hiểu!

Chắc chắn dù chưa được duyệt nhưng các hãng hàng không cũng sẽ bán vé tết theo kế hoạch dự kiến. Được duyệt hay không được duyệt tính sau bởi hãng hàng không có quyền được trễ chuyến, dồn chuyến kia mà. Và cái sự “tính sau” nếu kế hoạch bay không được duyệt có thể là một sự tính toán tiêu cực, kiểu như... chạy kế hoạch bay. Tôi cho rằng việc phê duyệt kế hoạch bay sau thời điểm các hãng đã bán vé tết cũng như cận tết mới duyệt kế hoạch bay tết là cách làm rất khó hiểu. Liệu có điều gì khuất tất bên trong hay không?

Nguyễn Thanh Nhàn (H.Củ Chi, TP.HCM)

Sẽ có xáo trộn

Việc cắt giảm chuyến bay của các hãng quá trễ sau khi vé đã bán ra nhiều sẽ dẫn đến hệ lụy: kế hoạch bay của các hãng bị xáo trộn, hoãn hoặc dồn chuyến sẽ xảy ra, kéo theo tình trạng hành khách bị lỡ chuyến, chậm chuyến... Việc xem xét số lượng chuyến bay của Cục Hàng không VN để không bị quá tải ở các sân bay, dẫn đến ảnh hưởng an toàn bay là cần thiết. Tuy nhiên, kế hoạch này quá chậm trễ, không có lộ trình nên sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các hãng và hành khách trong dịp tết.

Nguyễn Thọ (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Để các hãng hàng không chủ động trong việc lên lịch bay cùng các vấn đề liên quan cũng như để hành khách không phải nơm nớp lo sợ thì Cục Hàng không cần phê duyệt kế hoạch bay dịp tết cho các hãng trước đó ít nhất 6 tháng. Không nên để xảy ra tình trạng phê duyệt kế hoạch bay quá trễ như thế này. Để các hãng hàng không chủ động trong việc lên lịch bay cùng các vấn đề liên quan cũng như để hành khách không phải nơm nớp lo sợ thì Cục Hàng không cần phê duyệt kế hoạch bay dịp tết cho các hãng trước đó ít nhất 6 tháng. Không nên để xảy ra tình trạng phê duyệt kế hoạch bay quá trễ như thế này. Nguyễn Văn Liêm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) Lúc này vé đã bán ra nhiều rồi, không nên gây xáo trộn. Nếu áp lực lớn cho các sân bay thì năm sau nên có lộ trình sớm, để các hãng cân đối, tính toán kế hoạch của mình. Lúc này vé đã bán ra nhiều rồi, không nên gây xáo trộn. Nếu áp lực lớn cho các sân bay thì năm sau nên có lộ trình sớm, để các hãng cân đối, tính toán kế hoạch của mình. Nguyễn Hoài Khanh (Q.4, TP.HCM) An Phong - Duy Khang (thực hiện)

Ban CTBĐ (thực hiện)