Tại Lai Châu, tuyến đường từ Dào San đi xã Sì Lờ Lầu nối hai huyện Pa Tần đi Mường Tè bị sạt lở khoảng 70 m. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục, dự kiến đến ngày 6.7 tuyến đường này sẽ lưu thông trở lại.

Còn tại Lào Cai, do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 4 - 5.7, nước dâng cao trên nhiều ngầm tràn tuyến đường từ thành phố Lào Cai đi huyện Bát Xát, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Mưa lớn cũng khiến buổi lễ khánh thành công trình cột cờ Lũng Pô, xã biên giới Lũng Pô, huyện Bát Xát của Tỉnh đoàn Lào Cai dự kiến diễn ra trong sáng nay 5.7 buộc phải huỷ bỏ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng và thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây bắc - Đông nam đi qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió ở mực 1500 m, trong ngày 4.7 khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có mưa rất to như Phố Ràng (Lào Cai) 61 mm; Hàm Yên (Tuyên Quang) 79 mm; Thất Khê (Lạng Sơn) 67mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 58 mm.

Dự báo trong ngày hôm nay, mưa to vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trên các sông suối ở khu vực vùng núi có nguy cơ cao xảy lũ quét , sạt lở đất.

tin liên quan Mưa lũ, sạt lở đất làm 2 người chết, 1 người bị thương Chiều 4.7, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết mưa lũ, sạt lở đất trong các ngày 3 - 4.7 tại các tỉnh phía bắc đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Hoàng Phan