Các nhóm bệnh mà nhân viên y tế có nguy cơ bị nhiễm bệnh trong quá trình điều trị chăm sóc bệnh nhân gồm: bệnh nghề nghiệp do các yếu tố vi sinh vật (vi rút, vi khuẩn, kí sinh trùng, nấm); các yếu tố vật lý (các chất phóng xạ, bức xạ hồng ngoại, bức xạ tử ngoại, tiếng ồn…); bệnh do các yếu tố hóa học (thuốc, hóa chất tiệt trùng, hóa chất trong phòng xét nghiệm…



Ngoài ra, nhân viên y tế cũng có thể mắc các bệnh do các yếu tố hóa lý, bụi: bụi trong vải, quần áo, ga; các yếu tố ecgonomi (áp lực và cường độ lao động cao, tư thế lao động). Bên cạnh đó, nhân viên y tế cũng dễ mắc các bệnh do yếu tố tổ chức lao động không hợp lý, do căng thẳng trong công việc như: khám, cấp cứu, chăm sóc và điều trị bệnh nhân liên tục, phải làm ca, trực đêm; các công việc đòi hỏi sự tập trung, áp lực và tránh nhiệm cao, tư thế lao động không thoải mái…dẫn đến stress trong công việc, các bệnh cơ xương khớp xuất hiện.

Trong số các nhóm bệnh nghề nghiệp thì nhóm bệnh do yếu tố vi sinh vật là mắc nhiều nhất trong nhân viên y tế, do những người trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp xúc với máu và các chế phẩm của máu, dịch tiết bị nhiễm bệnh (nước bọt, đờm dãi, mủ, nước tiểu, phân) thông qua các hoạt động khám, điều trị, làm các xét nghiệm, thí nghiệm động vật, sản xuất vắc xin,…

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cũng cho biết, các công việc hoặc khoa/phòng có thể mắc: khoa chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV; khoa truyền nhiễm; khoa lao và các bệnh phổi; hồi sức cấp cứu, khám bệnh; khoa thuộc hệ ngoại (khoa ngoại, chấn thương, sản, tai mũi họng, mắt); giải phẫu bệnh; xét nghiệm sinh hóa, huyết học, tế bào, vi sinh vật; công việc phải tiếp xúc với các ổ dịch (nhân viên y tế đi vào làm việc tại vùng dịch; nhân viên tẩy trùng, tẩy uế các ổ dịch; nhân viên thu gom và xử lý chất thải y tế…).



Đáng lưu ý, một khảo sát do Viện này thực hiện tại một số bệnh viện đa khoa/chuyên khoa tuyến T.Ư và bệnh viện đa khoa/chuyên khoa tuyến tỉnh/thành cho thấy: nhiều bệnh viện không thuờng xuyên khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên y tế. Có bệnh viện không có hồ sơ sức khỏe người lao động. Cán bộ phụ trách y tế trong bệnh viện hầu hết kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên công tác chăm sóc sức khỏe của nhân viên y tế chưa quan tâm; nhiều bệnh viện không thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế.

