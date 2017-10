Xem Hội An là quê hương thứ hai GS-TS Hitoshi Tanaka hiện là Phó chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Tohoku. Ông từng là Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu kỹ thuật thủy văn môi trường vùng châu Á - Thái Bình Dương. Các nghiên cứu của GS-TS Tanaka tập trung về cơ học chất lỏng, vận chuyển bùn cát và quá trình động lực học hình thái môi trường ven biển và cửa sông tại Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Oman, VN... “Tôi xem Hội An là quê hương thứ hai của mình”, ông nói. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), nhận định GS Tanaka là người rất giỏi về chuyên môn, giản dị, chịu khó bám sát thực tiễn bờ biển Hội An. Ông quan sát và tiến hành các thử nghiệm, nghiên cứu tìm hiểu về nguyên nhân, cơ chế gây ra hiện tượng sạt lở bờ biển. “Chính vì vậy, các ý kiến của GS Tanaka về nguyên nhân gây sạt lở bờ biển Hội An có sức thuyết phục rất cao. Với Hội An, GS Tanaka dành rất nhiều tình cảm và thiện tâm cho vùng đất này”, ông Hùng chia sẻ.