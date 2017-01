Thoạt nhìn, cá sòng có hình thù gần giống cá ngừ. Cũng như các loại cá biển khác có thể chế biến nhiều món khác nhau, nhưng riêng con cá sòng Phú Quốc, nướng lò than là ngon nhứt xứ. Cá sòng có thể làm nhiều món như: nấu canh ngót, kho hoặc chiên, nhưng nướng mới “lột tả” hết sự tinh túy của con cá này. Do vậy ở Phú Quốc, nếu bạn muốn thưởng thức món cá nướng thì cư dân địa phương nghĩ ngay đến cá sòng.

Cá sòng nướng cho thịt thơm, dai và ngọt ngào hương vị biển. Đó là lý do giải thích vì sao khi đãi bạn bè và khách phương xa, người dân ở đảo thường đưa món cá sòng nướng vào thực đơn. Chắc sẽ có người lo ngại liệu ăn cá sòng có bị dị ứng, nổi mề đay ngứa ngáy như ăn cá ngừ không? Câu trả lời là yên tâm, cá sòng “hiền” hơn cá ngừ nhiều.

Nếu có dịp rảo qua các chợ ở Phú Quốc, du khách sẽ thấy người ta bày bán cá sòng hầu như quanh năm. So với các loại hải sản khác, cá sòng được xếp vào loại ngon - bổ - rẻ mà giá cả tương đối “mềm”: trung bình 30.000 đồng/kg, những khi hiếm hàng thì lên 40.000 đồng/kg là hết mức.

Theo kinh nghiệm của người sành ăn, bạn nên mua cá sòng có kích thước trung bình, đừng mua con lớn quá sẽ không ngon. Cá mua về rửa sạch để nguyên con, sau đó đặt lên bếp than hồng để nướng. Món cá sòng ngon hay không chính là nhờ vào kỹ thuật nướng với lửa than đỏ vừa phải đồng thời phải trở cá đều tay. Còn bạn nướng trên lò than lửa bốc hừng hực thì con cá rất dễ cháy khét lớp da mà bên trong chưa chín vì thịt cá khá dày. Nếu bạn thích xơi phần đầu và bộ lòng cá thì ta nướng kỹ hơn một chút trong điều kiện lửa riu riu.

Sau khi nướng xong, chỉ cần gạt bỏ lớp vảy cá, còn lại hầu như ăn được hết không bỏ thứ gì. Ruột và đầu cá sòng nướng ăn cũng rất “phê”. Xin lưu ý là phải nướng bằng bếp than, chứ bí quá nướng đại trên bếp gas hoặc lò nướng điện thì coi như hỏng, ăn mất ngon.

Thưởng thức món cá sòng nướng muốn “đúng catalog” Phú Quốc, du khách phải cuốn với bánh tráng và rau rừng (lá mứa, lá nhái) cùng một vài loại rau thơm khác. Về nước chấm, có thể dùng nước mắm tỏi ớt (được nước mắm Phú Quốc chính hiệu thì càng hay) hoặc muối tiêu chanh theo sở thích. Tuy nhiên, nếu dùng món này với chén “nước chấm đặc sản” theo công thức của cư dân đảo, đó là: muối, ớt, đường, bột ngọt, chanh (hoặc trái tắc cũng được) thì tuyệt cú mèo.

Trên đảo Phú Quốc có khá nhiều quán bán món cá sòng nướng với giá khoảng 30.000 đồng/con bao gồm cả bánh tráng, rau và nước chấm. Cá sòng ở quán có trọng lượng khoảng 300 gr/con. Nếu không thích ngồi ở quán, du khách có thể tự ra chợ mua cá rồi làm một chuyến dã ngoại ra bãi biển để nướng. Hãy tưởng tượng bạn vừa thưởng thức món cá sòng nướng, vừa nghe sóng biển rì rào cộng với những làn gió mát rượi, chắc chắn chương trình ẩm thực trên đảo ngọc sẽ thú vị vô cùng.

Bích Dung