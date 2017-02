Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 464/BNV ngày 27.12.1993 ban hành danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm và Bộ Thương mại, Bộ Y tế đã có Công văn chỉ đạo thực hiện. Theo đó, các loại súng nói trên đều thuộc danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm: “a. Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn: - Súng nén hơi, nén lò xo bắn đạn nhựa hoặc đạn các loại. - Súng bắn phun nước, bắn phát quang hoặc bắn gây nổ. b. Các loại bật lửa có hình dáng quả lựu đạn hoặc hình dáng súng ngắn. c. Các loại kiếm, mác, lưỡi lê, dao găm, cung, nỏ làm bằng gỗ, tre, nhựa, giấy nén”. Theo Điểm d khoản 4 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm. Theo điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP thì hình thức xử phạt bổ sung còn là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi.