Vụ việc bắt nguồn vào tối 3.2, Trang cùng mấy người bạn rủ nhau đến quán karaoke (do bà Nguyễn Thị Thanh Hà, ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý làm chủ) hát, nhưng xảy ra to tiếng với chủ quán về việc đặt phòng. Lời qua tiếng lại, Trang lao vào giằng co với bà Hà và cô con gái bà này. Tuy mọi người có mặt tại quán can ngăn, nhưng do còn bực tức, Trang không rời khỏi quán mà ngồi lại đôi co vài câu, rồi bất ngờ vớ chiếc cốc uống nước bằng thủy tinh đập mạnh vào chiếc bàn đá ở khu quầy lễ tân, khiến chiếc bàn bị sứt mép (cỡ bằng một đồng xu).

Chủ quán karaoke sau đó tới cơ quan công an trình báo sự việc. “Những tưởng mọi việc dừng lại ở đó, vì tài sản hư hỏng là chiếc bàn đá chỉ bị sứt một chút ở mép, không ngờ sau đó, cơ quan công an vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can”, Trang ngậm ngùi kể lại.

Theo lời Trang, qua trưng cầu giám định, cơ quan công an xác định tài sản bị thiệt hại là mảnh vỡ của chiếc bàn đá có giá trị gần 3 triệu đồng. Dựa trên cơ sở xác định thiệt hại trên, cơ quan công an lập hồ sơ xử lý đối với Trang về hành vi “ Cố ý làm hư hỏng tài sản ”.

“Sau khi sự việc xảy ra, dù gia cảnh khó khăn, một mình phải bươn chải nuôi con nhỏ, nhưng tôi cũng cố gắng lo đủ 6 triệu bồi thường cho chủ quán karaoke, gấp đôi số tiền thiệt hại mà cơ quan chức năng định giá việc làm sứt chiếc bàn. Ngoài ra, tôi còn rút đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự thành viên gia đình bà Trang đã gây thương tích cho tôi trong lúc xô xát vào buổi tối hôm đó”, Trang cho biết.

Tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Trang ngày 23.6, Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý (Hà Nam) cho rằng có đủ cơ sở cáo buộc bị cáo Trang phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và tuyên phạt 12 tháng tù. Kể lại với chúng tôi, Trang cho biết, khi đó cô không phục bản án cấp sơ thẩm đã tuyên, vì tuy bản thân có tội, nhưng không nặng tới mức phải nhận án 12 tháng tù. Chưa kể, theo lời Trang, quá trình vụ việc xảy ra, cô bị kích động do có khoảng 8 người của chủ quán karaoke lao vào đấm đá.

“Trước buổi tối hôm đó, tôi đã gọi điện tới quán karaoke để đặt phòng hát và được xác nhận. Nhưng khi tới nơi, chủ quán lại thông báo là hết phòng. Khi tôi chất vấn thì họ to tiếng, tỏ vẻ khó chịu, rồi mới dẫn đến xô xát…”, Trang nói, và cho biết sau phiên sơ thẩm, cô đã làm đơn kháng cáo xem xét lại vụ án, đồng thời gửi đơn cầu cứu tới Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Tới ngày 29.8, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên phúc thẩm xét xử Trang về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Theo Hội đồng xét xử, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo Trang là do sự thiếu kiểm soát cả hai bên, một phần xuất phát từ phía bị hại. Song, hậu quả gây ra không lớn và bị cáo đã tự nguyện bồi thường với giá trị cao hơn tài sản bị thiệt hại, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ.

Bên cạnh đó, bị cáo Trang có tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, nhận thức được hành vi vi phạm , hiện đang là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, tính chất nguy hiểm của hành vi gây ra không lớn… Xét thấy mức án 12 tháng tù của tòa sơ thẩm tuyên có phần quá nghiêm khắc, Hội đồng xét xử đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trang 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Hà An