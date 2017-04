Chiều 13.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, để điều tra vụ việc nhiều người tụ tập, đập phá đồ đạc trong nhà ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng Công an xã Thạch Bằng.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 2.4, ông Giáp và 2 cán chiến sĩ Công an huyện Lộc Hà thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà), khi đi qua quán cà phê The One, thuộc thôn Phú Nghĩa (xã Thạch Bằng) thì bị khoảng 50 người dân xã này tạo cớ, bao vây, chặn đường.

Trước tình hình trên, ông Giáp và 2 chiến sĩ công an đã đã tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, không bị kích động , nhưng bất thành. Nhiều người đã lao vào đánh đập khiến một chiến sĩ công an huyện Lộc Hà bị thương.

Tiếp đó, hàng chục người dân quá khích đã kéo đến thôn Phú Xuân (xã Thạch Bằng) bao vây, đập phá, hủy hoại nhiều tài sản, vật dụng trong nhà ông Giáp. Khi ông Nguyễn Cử (bố ông Giáp) ra can ngăn thì bị đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Vợ con ông Giáp phải rời khỏi nhà lánh nạn trong đêm. Nhiều người dân tiếp tục kéo đến xô đổ cổng UBND xã Thạch Bằng và kéo lên trụ sở Công an huyện Lộc Hà tụ tập gây mất an ninh trật tự tại đây.

Hương Lĩnh