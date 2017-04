Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái phép, để điều tra vụ việc nhiều người tụ tập làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xảy ra tại xã Thạch Bằng (H.Lộc Hà).

Theo tài liệu điều tra, cho rằng một cán bộ xã Thạch Bằng đã đánh người, ngày 3.4, hàng trăm người ở xã Thạch Bằng và xã Thạch Kim (H.Lộc Hà) kéo đến trụ sở UBND H.Lộc Hà tụ tập làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” để điều tra việc nhiều người tụ tập, gây ùn tắc trên QL1A, đoạn qua TX.Kỳ Anh.

Không dừng lại ở đó, một số người quá khích đã đánh bị thương và bắt giữ trái phép một cán bộ công an của Công an tỉnh Hà Tĩnh khi cán bộ này đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại trụ sở UBND H.Lộc Hà.