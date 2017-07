Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự Nếu cây xanh ngã đổ trong hoàn cảnh thời tiết bình thường, không phải sự kiện bất khả kháng và gây chết người thì đơn vị quản lý cây xanh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đơn vị quản lý cây xanh phải biết tình trạng “sức khỏe” của cây xanh do mình quản lý. Do đó, nếu cây ngã đổ là do khâu quản lý, chăm sóc cây yếu kém, thiếu trách nhiệm, có căn cứ để xử lý hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. LS Lê Vi