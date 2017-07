Đó là thông tin do ông Lê Văn Lý, Trưởng phòng Marketing công ty taxi Vinasun trao đổi với báo Thanh Niên ngày 11.7.

Theo ông Lý, ngay sau khi nhận được tin báo tài xế taxi Vinasun bị tai nạn, công ty đã cử nhân viên pháp chế xuống hiện trường nắm tình hình, thăm hỏi người bị nạn và hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời kết hợp với công ty bảo hiểm Pjico Bến Thành ghi nhận thông tin và làm các thủ tục cần thiết.

Cán bộ quản lý đội xe taxi đã đến bệnh viện Hoàn Mỹ (Q.Phú Nhuận) cùng gia đình tài xế Nguyễn Minh Bảo làm thủ tục và hỗ trợ chăm sóc cho anh. Công ty Vinasun cùng với các đồng nghiệp đã trích quỹ và hỗ trợ gần 19 triệu đồng giúp đỡ tài xế Bảo không may gặp tai nạn trên đường chở khách.

Cũng theo ông Lý, đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng, đáng tiếc. Về phía nữ nạn nhân Trần Huỳnh Hương (khách hàng công ty không may tử vong sau tai nạn), công ty đã hỗ trợ trước mắt 25 triệu đồng cho gia đình. “Công ty Vinasun đã mua bảo hiểm cho xe taxi tại công ty bảo hiểm Pjico Bến Thành. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, nạn nhân Trần Huỳnh Hương có khả năng sẽ nhận bồi thường 100 triệu đồng”, ông Lê Văn Lý nói.

Sau hơn 2 ngày xảy ra tai nạn, hiện sức khỏe của tài xế taxi Nguyễn Minh Bảo (24 tuổi, ngụ P.Cô Giang, Q.1) hiện đã dần ổn định. Tuy nhiên anh vẫn phải nằm tại bệnh viện để bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.

“Mấy lần thấy thằng Bảo chạy xe khuya, tui khuyên nó ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi ban ngày hãy chạy, nhưng nó nói vợ mới sinh nên cố gắng chạy thêm vài chuyến đêm kiếm tiền về lo vợ con cho đầy đủ, thì không may xảy ra tai nạn như hôm nay”, ông Dũng chia sẻ. tôi nhận được thông báo đón 3 vị khách nữ tại một khách sạn trên đường Lê Lai (P.Bến Nghé, Q.1) về đường Cù Lao (P.2, Q.Phú Nhuận). Sau khi dừng xe cho hai vị khách nữ xuống xe, tôi tiếp tục chở vị khách còn lại về đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp). Tuy nhiên, khi xe vừa quay đầu ra đến đoạn giao với đường Hoa Phượng thì bất ngờ thấy một chiếc ô tô khác chạy nhanh chiếu thẳng đèn sáng lòa trước mắt va một lực rất mạnh, sau đó tôi không biết gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện”. Chia sẻ về vụ việc hôm xảy ra tai nạn, anh Nguyễn Minh Bảo bàng hoàng kể lại: “Rạng sáng 9.7,tôi nhận được thông báo đón 3 vị khách nữ tại một khách sạn trên đường Lê Lai (P.Bến Nghé, Q.1) về đường Cù Lao (P.2, Q.Phú Nhuận). Sau khi dừng xe cho hai vị khách nữ xuống xe, tôi tiếp tục chở vị khách còn lại về đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp). Tuy nhiên, khi xe vừa quay đầu ra đến đoạn giao với đường Hoa Phượng thì bất ngờ thấy một chiếc ô tô khác chạy nhanh chiếu thẳng đèn sáng lòa trước mắt va một lực rất mạnh, sau đó tôi không biết gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Anh Bảo cho biết, sau khi xảy ra tai nạn đến khi tỉnh lại toàn bộ số tiền mang theo trên người đều bị mất hết, nhưng rất may điện thoại và giấy tờ xe vẫn còn. Khi hay tin vị khách nữ còn lại trên chuyến xe đêm đó tử vong, thật sự tôi rất sốc và buồn.

Có mặt bên giường bệnh chăm sóc con rể, ông Phạm Việt Dũng (50 tuổi, ngụ P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) nghẹn ngào cho biết, vợ của anh Bảo mới sinh được 16 ngày. Sau khi xảy ra tai nạn, sợ vợ anh biết chuyện không hay nên gia đình giấu kỹ vụ việc. Nhưng mấy ngày nay thông qua mạng xã hội vợ anh cũng đã biết và rất sốc, gia đình hai bên phải luôn ở bên cạnh động viên.

Chiều 11.7, Trung tá Đoàn Thanh Hòa, cán bộ xử lý tai nạn giao thông, công an Q.Phú Nhuận cho biết tài xế xe ô tô xảy ra va chạm với taxi Nguyễn Công Chuấn đã đến công an Q.Phú Nhuận trình diện và hiện được công an lấy lời khai.

Sau khi khám nghiệm tử thi nạn nhân Trần Huỳnh Hương (quê TP.Hạ Long, Quảng Ninh), cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

“Vụ việc đã bàn giao lại cho công an điều tra Q.Phú Nhuận, hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể vụ việc cho báo chí”, Trung tá Đoàn Thanh Hòa cho biết.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 9.7, ô tô BKS 81A - 14489 do Nguyễn Công Chuấn điều khiển, chở bạn đi cùng là Phan Thanh Phong lưu thông trên đường Hoa Lan, đến ngã tư Hoa Phượng (P.2, Q.Phú Nhuận) thì va chạm với taxi BKS 56M - 2568 do Nguyễn Minh Bảo chở theo vị khách nữ tên Trần Huỳnh Hương.

Cú va chạm trực diện quá mạnh khiến xe taxi văng hơn 10m và mắc kẹt tại cửa tầng hầm giữ xe của một trung tâm thương mại tại khu vực. Chiếc ô tô còn lại hư hỏng nặng phần đầu, tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường lập biên bản và nhanh chóng đưa người bị nạn đến BV Hoàn Mỹ gần đó cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân Trần Huỳnh Hương đã tử vong ngay sau đó.

