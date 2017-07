Bắt khẩn cấp Sáng 1.7, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Trần Anh Ninh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ tài xế Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ, Bình Định) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.