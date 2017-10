Liên tiếp chết người

Công ty xây dựng Mạnh Linh (trụ sở tại đường Ngô Quyền, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đang thi công gói thầu giao thông, san nền, cấp thoát nước, hào kỹ thuật và kênh thủy lợi (thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực bắc Sông Hiếu, P.Đông Thanh, TP.Đông Hà). Chủ đầu tư và giám sát công trình này là Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Trị.

Chuỗi tai tiếng của nhà thầu trên tại công trường này bắt đầu từ vụ tai nạn sáng 9.4. Vào thời điểm trên, bé H.Q.T (5 tuổi, trú KP.3, P.Đông Thanh, TP.Đông Hà) bị phát hiện chết đuối tại hố công trình dài khoảng 4 m, rộng 2 m, sâu 2 m. Công an P.Đông Thanh xác nhận lúc bé T. gặp nạn xung quanh hố công trình không có rào chắn (sau sự cố mới tiến hành rào).

Đến sáng 1.10, cũng tại công trường này, Công ty Mạnh Linh sử dụng xe múc để cẩu ống cống nhưng dây cáp bất ngờ bị tuột, ống cống rơi trúng anh Lê Văn Đức (44 tuổi, trú xã Hộ Độ, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) khiến anh này tử vong (Thanh Niên đã thông tin).

Ngoài ra, trong quá trình thi công công trình này, người dân địa phương đã từng rất bức xúc. Hồi tháng 7, hàng chục người dân ở sát công trình đã có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị việc đơn vị thi công làm ẩu, để bụi bay mù mịt, gây khó khăn cho đời sống của họ. UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi văn bản yêu cầu Công ty Mạnh Linh và Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Trị chấn chỉnh, nhưng đến sáng 1.10 (sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người thứ hai) đơn vị thi công vẫn bị người dân "tố" làm việc rất thiếu trách nhiệm, các hố ga làm xong không bao giờ đóng nắp dù xung quanh khu vực có nhiều trẻ em...

“Dân kêu là việc của họ!”

Để làm rõ những phản ánh của người dân, PV Thanh Niên đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Trương Xuân Đức, Giám đốc Công ty Mạnh Linh, nhưng bất thành. Trong khi đó, Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Trị một mực cho rằng Công ty Mạnh Linh là nhà thầu... tốt.

Ông Phan Đăng Hải, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Trị, cho biết đây là lần đầu tiên trung tâm chọn nhà thầu Công ty Mạnh Linh. Liên quan đến các tai nạn vừa đề cập, theo ông Hải vụ cháu T. chết đuối là do trẻ đi chơi nhưng không có người quản lý; còn vụ mới nhất (cẩu ống cống rơi trúng công nhân) thì có nhiều nguyên nhân, nhưng lỗi nặng là do sự bất cẩn của người thi công. “Cả hai vụ đều chủ yếu do yếu tố khách quan (?). Chứ nhà thầu thi công rất đảm bảo”, ông Hải nói.

Đáng chú ý, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Trị không làm rõ vai trò giám sát của mình sau 2 vụ tai nạn, cho rằng công trường quá rộng lớn và không thể quản lý 24/24 được. “Trong vụ ống cống đè chết công nhân diễn ra vào 7 giờ sáng chủ nhật, đến kỹ thuật của công trường còn chưa ra thì làm sao anh em giám sát có mặt?”, ông Hải phân bua. Còn với những ý kiến phản ảnh của người dân về cách thi công thiếu an toàn, gây ô nhiễm, ông Hải cho biết: “Dân kêu là việc của họ” (!?).

Nguyễn Phúc