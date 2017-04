Theo Bộ Y tế, tùy thuộc vào nhân lực, điều kiện trang thiết bị và số bệnh nhân đột quỵ tiếp nhận mỗi năm, các bệnh viện sẽ thành lập đội đột quỵ, đơn vị đột quỵ, khoa đột quỵ và trung tâm đột quỵ tại các cơ sở khám, chữa bệnh.



Mặc dù đã có những kỹ thuật hiện đại trong xử trí, cấp cứu đột quỵ (tai biến mạch máu não) như: can thiệp nội mạch loại bỏ huyết khối (cục máu đông) dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, đặt stent... nhưng tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao và để lại di chứng rất nặng nề.

Tại miền Bắc, Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu tiên thành lập đội đột quỵ. Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó trưởng khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, khoa này đã có đội đột quỵ, phản ứng nhanh cấp cứu bệnh nhân bị đột quỵ.

Theo tiến sĩ Chi, với các trường hợp đột quỵ, đáp ứng nhanh tiếp cận sớm để hỗ trợ là “phao cứu sinh”, chỉ 1 phút thiếu máu não do đột quỵ thì người bệnh phải trả giá bằng tổn thương não . Do đó, thời gian là quan trọng, bác sĩ phải “giành giật” để bệnh nhân được can thiệp điều trị sớm nhất có thể.