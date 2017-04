Tờ South China Morning Post ngày 27.4 đưa tin các nhân viên quét rác ở thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) được yêu cầu phải giữ lượng bụi trên đường phố dưới trọng lượng cho phép nếu không họ sẽ bị phạt tiền và có thể bị đuổi việc.

Chính quyền Tây An ban hành các tiêu chí thử nghiệm về độ sạch đường phố vào đầu tháng 2.2017, trong đó, nêu rõ rằng bụi trên đường phố không được vượt quá 5gr, 10gr, 15gr hay 20gr tùy thuộc vào từng tuyến đường được phân loại theo mức độ tắc nghẽn và độ ô nhiễm môi trường.

“Các tiêu chí mới về độ sạch đường phố giúp quy trình đánh giá trực quan hơn và nâng cao độ sạch đường phố”, Lan You Gang, giám đốc ban vệ sinh của khu dân cư Bách Thụ Lâm ở quận Bi Lâm, thành phố Tây An, cho biết. Ông You Gang cho biết thêm các đường phố đã sạch hơn rõ rệt kể từ khi các tiêu chí được áp dụng cách đây 2 tháng.

Các thanh tra vệ sinh sẽ dùng chổi để quét bụi trên một mét vuông ngẫu nhiên của đường phố, rồi sau đó, cân lượng bụi này bằng cân điện tử. Nếu trọng lượng của bụi vượt các hạn mức cho phép, nhân viên quét rác sẽ bị phạt 100 nhân dân tệ (330 ngàn đồng VN) trong 2 lần vi phạm đầu tiên và sẽ bị sa thải ở lần vi phạm thứ 3.

Nhân viên quét rác Wang Guan Hai, 62 tuổi, thường xuyên phải làm việc quá giờ để bảo đảm đáp ứng các tiêu chí mới. “Giờ đây, hàng ngày, tôi phải quét ít nhất 4 đến 5 lần cho mỗi tuyến phố và phải dậy từ lúc 4 giờ sáng, rồi làm việc cho đến 6 giờ tối”, ông cho biết.

Wang Le, một người dân địa phương, nói rằng cô hi vọng các tiêu chí mới sẽ giúp đường phố sạch sẽ hơn nhưng cô cũng cho rằng các tiêu chí này quá khắc nghiệt. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy người ta cân bụi bằng cân điện tử”, cô nói.

Không chỉ Tây An, nhiều thành phố khác ở tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc và thành phố Trùng Khánh cũng đang đặt ra các tiêu chí độ sạch đường phố bằng cách cân bụi.

Cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích các tiêu chí mới này quá tỉ mỉ đến mức không cần thiết. “Các quan chức chỉ việc ra lệnh, còn các nhân viên quét rác phải làm việc vất vả để thực thi mệnh lệnh”, một cư dân mạng viết.

“Các nhân viên quét rác bị săm soi quá mức, tại sao người ta không soi xét các quan chức nhiều hơn?”, một người khác chất vấn. “Xin hãy nâng lương cho các nhân viên quét rác này”, một cư dân mạng kiến nghị.

Ngự Bình