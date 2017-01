2. Chủ đầu tư muốn nâng công trình cao thêm 1m4, nền nhà cao hơn vỉa hè 20-30 cm, nên đã liên hệ với doanh nghiệp của Công trình này là một khách sạn nằm trên đường Kinh Dương Vương (Q.Bình Tân, TP.HCM) được xây dựng trên diện tích gần 200 m. Chủ đầu tư muốn nâng công trình cao thêm 1m4, nền nhà cao hơn vỉa hè 20-30 cm, nên đã liên hệ với doanh nghiệp của "thần đèn" Nguyễn Văn Cư

Đáng chú ý, do tòa nhà từng được cơi nới thêm tầng nên phần móng không đảm bảo chịu lực. Từ đỉnh tòa nhà đến mặt đất bị nghiêng đến 35 cm. Do đó, ngoài việc nâng cao công trình, "thần đèn" còn phải thực hiện giải pháp gia cường móng để đảm bảo an toàn cho tòa nhà.

VIDEO: "Thần đèn" kể chuyện nâng tòa nhà 2.000 tấn bị nghiêng - Thực hiện: Đặng Sinh - Tấn Cư

tin liên quan Người đàn ông chạy đón xe buýt Sài Gòn lọt cống không rào chắn tử vong Trong lúc chạy đón xe buýt, người đàn ông bị vấp vào nắp cống rồi lọt xuống miệng cống sâu khoảng 2 mét gần đó, chết tại chỗ.

Theo "thần đèn" Nguyễn Văn Cư, trước đây khi đường Kinh Dương Vương được nâng cao thì chủ tòa nhà đã từng nâng nền lên. Sau này, khi con đường tiếp tục được nâng cao, chủ đầu tư quyết định tìm đến ông để nâng cao tòa nhà.

Ban đầu, phương án đưa ra chỉ là nâng cao tòa nhà lên; tuy nhiên, trong thời điểm thi công, xuất hiện thêm vấn đề phát sinh khi nền đất quá yếu. Đơn vị thi công đưa ra thêm phương án ép cọc gia cường móng để giữ cho tòa nhà ổn định lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Cư cho biết: "Độ sâu từ nền nhà đến móng cũ khoảng 2 mét, chúng tôi phải đào xuống để phá móng rồi ép cọc. Khi đào xuống luôn luôn có nước ngập nên chúng tôi phải bơm ra liên tục, nhiều lúc việc thi công bị ảnh hưởng vì triều cường".

Cũng theo "thần đèn", một khó khăn là tòa nhà này nghiêng sang phía bên phải, đồng thời mặt tiền của căn nhà lại dính vào nhà bên cạnh (do trước đây là một khối nhà chung). Tuy nhiên, tòa nhà bên cạnh lại không có kế hoạch nâng lên cao. Đơn vị thi công đã dùng phương án tách đà, tách cột tạo thành hệ thống đà cột riêng để nâng tòa nhà.

"Căn nhà này trước đây chỉ có 1 trệt 2 lầu (3 tầng), sau đó chủ nhà xây thêm 2 tầng nữa nhưng không thay đổi kết cấu. Khi thi công chúng tôi phát hiện ra cột nhà không chịu tải được 5 tầng của tòa nhà. Chúng tôi tiếp tục sử dụng phương án gia cường cột", ông Cư cho biết thêm.

Do nhiều vấn đề phát sinh trong thi công, công trình đã bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, theo ông Cư, thời điểm này chủ đầu tư đã thỏa mãn với công trình mà đơn vị của ông đang thực hiện.

Xoay và di chuyển công trình hơn 3.000 tấn



Ngoài công trình 2.000 tấn này, doanh nghiệp của "thần đèn" Nguyễn Văn Cư còn đang thi công một công trình tôn giáo ở Long An. Công trình hơn 3.000 tấn này xây dựng trên nền đất yếu; chủ đầu tư yêu cầu xoay tòa nhà 110 độ và di chuyển đến một nền móng mới cách nền móng cũ 40m.



Tấn Cư - Đặng Sinh