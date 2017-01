Những thành tích mà Đỗ Khanh đã đạt được: - Học bổng toàn phần của ĐH Oxford năm học 2016 - 2017. - Sinh viên Việt Nam đầu tiên được nhận vào Trường Quản lý Nhà nước Blavatnik (Blavatnik School of Government, University of Oxford), một trong những trường có đầu vào cao nhất tại ĐH Oxford. - Năm 2013, giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương Quốc Anh do Đại sứ Quán Anh tổ chức. - Thành viên sáng lập kiêm phó chủ nhiệm CLB Giao lưu Quốc tế IEC, ĐH KHXH-NV TP.HCM (2012 - 2014). - Thành viên sáng lập kiêm phó ban tổ chức chương trình "Giao lưu thanh niên Việt Nam - Nhật Bản" (Vietnam - Japan Youth Exchange) (2013 - 2014). - Thành viên ban tổ chức hội thảo về sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông (2016). - Thành viên ban biên soạn sách Guidebook "Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại Việt Nam" do quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM xuất bản (2016). - Chủ tọa điều phối thảo luận trong "Hội nghị Mô phỏng Liên Hiệp Quốc" tại ĐH Oxford (Oxford International Model United Nations) (2016). - Giám khảo cuộc thi "Tranh luận Liên trường đại học" tại ĐH Oxford (Oxford Inter-Varsity Debating Competition) (2016). - Đại biểu Diễn đàn Môi trường dành cho Sinh viên châu Á tại Nhật Bản (2012). - Đại biểu Hội nghị Thanh niên Đông Nam Á tại Indonesia (2011)...