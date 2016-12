Đinh Thị Thanh Hoa - Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. - Tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi Trường ĐH Waikato, New Zealand. - Học bổng của Trường ĐH Ngoại thương và Ngân hàng Citibank dành cho sinh viên xuất sắc khoa Tài chính ngân hàng. - Nhóm giải nhì trong cuộc thi ý tưởng kinh doanh "Business Innovation Challenge" của Khoa Kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. - Học bổng toàn phần ASEAN của Chính phủ New Zealand cho khóa học thạc sĩ. - Một trong bốn đại diện của trường Waikato tham dự chương trình "Student Voice" tại New Zealand. - Đại diện duy nhất được học bổng tham dự Hội thảo của các nhà kinh tế tại New Zealand. - Học bổng cho lệ phí thi của hai chứng chỉ quốc tế Quản lý rủi ro tài chính (FRM) và Phân tích tài chính (CFA). - Tháng 5 vừa rồi, Thanh Hoa đồng tổ chức chương trình "Startup Weekend" cho các bạn có ý tưởng kinh doanh đến tranh tài. - Ngoài ra, Thanh Hoa còn là quản trị của trang "Scholarship for Vietnamese Students" với 37.000 người theo dõi, nhóm FRM Việt Nam (Financial Risk Management - Quản lý rủi ro Tài chính) với gần 1.500 bạn tham gia.