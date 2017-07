Để thu hút các thí sinh giỏi, có điểm thi THPT cao cho chương trình, ĐH Duy Tân còn công bố 3 suất học bổng du học miễn phí học phí tại ĐH Troy ở Mỹ trong khoảng 3 năm sau năm thứ nhất, lấy bằng của ĐH Troy.

Nhiều năm trở lại đây, đông đảo thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia đã đăng ký xét tuyển vào ĐH Duy Tân do sự đa dạng trong lựa chọn của các chương trình Du học tại chỗ, Du học nước ngoài, Tiên tiến quốc tế của trường với nhiều đối tác hàng đầu của Mỹ. Đi kèm với các lựa chọn đó là nhiều gói học bổng toàn phần và bán phần giúp nhiều thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng xuất sắc trong học tập vẫn có cơ hội theo học được. Với việc mở ra ngành học mới lấy bằng Mỹ là Du lịch - Khách sạn - thế mạnh truyền thống của ĐH Duy Tân cùng các cơ hội du học Mỹ mà không phải tốn đồng học phí nào thì những lựa chọn này ngày càng trở nên đa dạng hơn ở ĐH Duy Tân.

Nhắc đến ĐH Troy - một trường ĐH công lập thuộc Bang Alabama (Mỹ), người ta sẽ nhớ đến một trường ĐH được Hiệp hội các trường ĐH phía Nam của Mỹ - SACS kiểm định chất lượng về giáo dục. Đây là Kiểm định Vùng - hình thức kiểm định chất lượng toàn cơ sở giáo dục cao nhất của Mỹ. ĐH Troy được đánh giá là một trong những trường công lập dẫn đầu Mỹ về chất lượng giảng viên và phong trào thể thao sinh viên. Với bề dày lịch sử gần 130 năm (thành lập từ năm 1887), ĐH Troy hiện đang đào tạo hơn 70 chương trình cấp bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ với số lượng khoảng 27.000 sinh viên theo học. ĐH Troy có 4 cơ sở đặt tại Mỹ và hơn 62 cơ sở đào tạo khác trải khắp 12 quốc gia trên thế giới. Năm 2014, ĐH Troy được Tạp chí The Princeton Review xếp hạng cao nhất trong số các trường ĐH có chất lượng đào tạo tốt nhất khu vực Tây Nam của Mỹ. Trường cũng được Tạp chí Money Magazine đánh giá là một trong 25 trường ĐH công lập trên toàn nước Mỹ có học phí và các chi phí phụ trợ hợp lý nhất. Báo cáo hàng năm của U.S. News and World Report về xếp hạng các trường ĐH tốt nhất tại Mỹ cũng đã ghi nhận ĐH Troy là một trong 64 trường đào tạo chương trình Thạc sĩ tốt nhất khu vực Tây Nam của Mỹ.Vào đầu năm 2017, ĐH Duy Tân đã có ký kết hợp tác quan trọng với ĐH Troy để triển khai chương trình Liên kết đào tạo Cử nhân (cấp bằng Mỹ) chuyên ngành: Quản trị Du lịch - Khách sạn. Đây là bước đón đầu đầy bức phá của ĐH Duy Tân trong việc hình thành cơ sở đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế cho ngành Du lịch của Đà Nẵng nói riêng, và của các tỉnh, thành miền Trung nói chung. Sự phát triển mạnh mẽ của Du lịch Đà Nẵng và khu vực miền Trung đang khiến cho lực lượng lao động trong lĩnh vực này trở nên thiếu thốn nghiêm trọng, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch.