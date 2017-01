Hội nghị sơ kết học kỳ 1 với 63 giám đốc sở GD-ĐT trên toàn quốc, do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 14.1 tại Hà Nội, nổi lên vấn đề về việc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên (GV) hiện nay.

Có tỉnh sẽ triển khai đại trà năm 2017 ?

Báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT nêu thực tế tình trạng dôi dư, thiếu GV xảy ra ở nhiều địa phương và có ở tất cả các cấp học. Nguyên nhân của việc dôi dư nhiều GV ở cấp THCS được Bộ đánh giá là do: thiếu dự báo, quy hoạch tổng thể nhu cầu đội ngũ GV. Ngoài ra, còn do một số địa phương thực hiện quy hoạch lại mạng lưới trường lớp (sáp nhập các trường, lớp) dẫn đến dôi dư GV, cán bộ quản lý, nhân viên...

Trong khi đó, việc phát triển nhanh các khu công nghiệp quy mô lớn ở các địa phương và tình trạng di dân cơ học từ nông thôn ra thành thị hoặc các khu công nghiệp; việc nới lỏng sinh con thứ ba ở giai đoạn sau năm 2000 và những năm gần đây dẫn đến gia tăng tỷ lệ học sinh tiểu học và trẻ mầm non.

Từ thực tế này, không ít địa phương đã bố trí GV dôi dư ở cấp học THCS, THPT xuống dạy mầm non, tiểu học mà chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn đúng với cấp học. Tỉnh Thanh Hóa là một điển hình của bất cập này.

Tại hội nghị, giám đốc các sở GD-ĐT Nghệ An, Đà Nẵng cũng thừa nhận phải giải quyết bài toán dôi dư GV ở cấp trung học bằng cách điều chuyển xuống dạy mầm non sau quá trình bồi dưỡng, đào tạo lại và thí điểm. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết năm 2016 thí điểm ở 3 huyện và năm 2017 sẽ triển khai đại trà trên toàn tỉnh...

Không nên làm vội vàng

Số lượng GV thừa - thiếu cục bộ các môn học cụ thể như sau: tổng số GV công lập dôi dư là 26.750 (trong đó, tiểu học: 3.194, THCS: 21.005, THPT: 2.551), tổng số GV công lập còn thiếu là 45.058 (trong đó, mầm non lên tới 32.641, tiểu học: 7.824, THCS: 2.799, THPT: 1.794). Một số tỉnh có số lượng GV cấp THCS dôi dư rất nhiều, như: Thái Bình 1.224, Phú Thọ 1.191, Thanh Hóa 2.188, Nghệ An 1.742, Quảng Nam 1.096; các tỉnh còn thiếu GV mầm non như: Sơn La 1.040, Bắc Giang 1.921, Thái Bình 1.500, Thanh Hóa 1.405, Nghệ An 3.328, TP.HCM 1.195, đối với tiểu học một số tỉnh thiếu nhiều như: TP.Hà Nội 2.696, Sơn La 1.133, Gia Lai 1.196...

Xung quanh vấn đề này, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lưu ý cần tránh tình trạng chưa chuẩn bị điều kiện tối thiểu cho GV theo đúng yêu cầu của từng bậc học, cấp học. “Không thể vì thiếu quá, bí quá mà chúng ta vội vàng đưa GV đang dạy ở cấp trung học xuống dạy mầm non chỉ sau vài tháng tập huấn. Làm như vậy rất nguy hiểm. Về tuyển mới GV, thời gian tới sẽ phải căn cứ, bám sát vào chuẩn GV sắp được Bộ ban hành thay thế chuẩn GV hiện nay”, ông Nhạ lưu ý.

Ông Nhạ cũng khẳng định sắp tới sẽ xây dựng chương trình đào tạo sư phạm chuẩn và tiến tới áp dụng thống nhất trên toàn quốc, gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới. Các trường sư phạm sẽ căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông mới để đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng GV; Sẽ ban hành chuẩn GV phổ thông, chuẩn giảng viên sư phạm, quy hoạch lại mạng lưới trường sư phạm, gắn với hệ thống giáo dục phổ thông thành một chuỗi thống nhất.

Ngành giáo dục không có quyền gì! Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa chỉ ra rất nhiều bất cập liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm đội ngũ của ngành. Theo bà Hằng, thực tế là ngành giáo dục hiện nay không có quyền gì về đội ngũ và tài chính. Con người thì do ngành nội vụ nắm, về tiền thì ngành tài chính nắm và phân bổ còn ngành GD-ĐT thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, do vậy rất khó khăn cho các sở GD-ĐT. Suốt từ năm 2007 đến nay, Thanh Hóa giao quyền quản lý đội ngũ từ mầm non đến THCS cho chủ tịch huyện; giao chỉ tiêu biên chế, thanh tra kiểm tra về đội ngũ là Sở Nội vụ; phân bổ tài chính là Sở Tài chính. Ngay việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học hay THCS nhưng lại do chủ tịch huyện bổ nhiệm. Bổ nhiệm trưởng phòng GD-ĐT thì giám đốc sở GD-ĐT cũng không biết, bổ nhiệm hiệu trưởng trường THPT thì giám đốc sở GD-ĐT cũng không có quyền. Cũng theo bà Hằng, từ năm 2011 - 2016, chỉ tiêu biên chế với ngành GD-ĐT ở Thanh Hóa là... đóng băng, mặc cho tình hình tăng giảm đội ngũ biến động như vậy. “Chúng tôi đã liệt kê hết những báo cáo với UBND tỉnh về dự báo quy mô trường lớp, đội ngũ GV thừa thiếu ra sao, đề xuất thế nào... nhưng chúng tôi không có thẩm quyền tuyển dụng. Chủ tịch UBND các huyện có thẩm quyền nên họ để xảy ra tình trạng hợp đồng sai quy định”, bà Hằng nói.

