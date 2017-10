Vụ việc một học sinh lớp 7 Trường THCS Yên Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị một nhóm 4-5 học sinh nữ khác đánh hội đồng, lột áo ngay tại lớp học mấy ngày vừa qua đang gây bất bình, lo lắng trong dư luận xã hội về đạo đức của học trò. Theo báo cáo mới nhất của Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) huyện Chương Mỹ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Nhóm học sinh tham gia vụ bạo hành gồm 5 học sinh lớp 7 và 1 học sinh lớp 8 tham gia quay clip đưa lên mạng xã hội. Trong vài ngày tới, sẽ có kết luật xử lý kỷ luật những đối tượng liên quan.

Trước đó, một số học sinh của Trường THCS Nghĩa Tây, quận Cầu Giấy, mang cồn đến lớp đốt trong giờ nghỉ trưa tại lớp học dẫn tới một em bị bỏng khá nặng, phải điều trị tại viện.

Sau những vụ việc này, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký công văn yêu cầu các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở, các phòng GD- ĐT quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các giải pháp chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà trường, quản lý học sinh đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Cụ thể, Sở GD-ĐT nhấn mạnh lại yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục đạo đức, cung cấp kiến thức và hướng dẫn kỹ năng, biện pháp giúp trẻ em, học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn, an ninh trường học và bản thân, phòng tránh xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, vi phạm đạo đức học sinh.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trường học và xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trong các đơn vị giáo dục. Thực hiện tốt quản lý trường học, tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh của giáo viên, vai trò của phòng tư vấn tâm lý, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đoàn, đội, hội, tập thể lớp trong việc giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, ngăn chặn kịp thời bạo lực học đường, tổ chức gây gổ, đánh nhau trong và ngoài nhà trường...

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, với địa phương theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến,... có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực gần trường.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Tuyên truyền để cha mẹ học sinh thấy rõ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ con em mình phòng, tránh nguy cơ mất an toàn cho bản thân và nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan liên quan trong xử lý, giải quyết các vần đề không may xảy ra.

Khuyến khích lắp camera trường học kết nối với công an

Đáng chú ý, trong công văn trên, Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ: khuyến khích các nhà trường lắp hệ thống camera kết nối với công an phường, xã để kiểm tra rà soát công tác đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, chống xâm hại, chống dịch bệnh, an toàn giao thông... trong trường học, cổng trường và khu vực giáp ranh nhà trường. Đảm bảo có khu vệ sinh nam, nữ riêng; giáo viên, học sinh riêng; kiểm tra điều kiện nội trú, bán trú, tường rào, lối ra vào trường; kiểm tra việc bảo quản và sử dụng hóa chất, phòng thí nghiệm, các phương tiện cứu hỏa, phòng y tế, bếp ăn tập thể, căng tin Tăng cường công tác bảo vệ và trách nhiệm của bảo vệ nhà trường, kiểm soát chặt chẽ khách đến liên hệ, người lạ vào trường học. Giám sát phương tiện xe cơ giới ra vào trường học, đặc biệt vào các thời điểm có học sinh hoạt động và vui chơi trong khuôn viên nhà trường.

Trước đó, liên quan đến việc nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo ngay tại lớp học, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Phòng GD-ĐT Huyện Chương Mỹ chỉ đạo Trường THCS Trường Yên phải thành lập hội đồng kỷ luật, yêu cầu các cá nhân liên quan kiểm điểm, nhận thức rõ về hành vi sai trái của mình, từ đó có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân vi phạm.

Tuệ Nguyễn