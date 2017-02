5 buổi thi tương ứng với 5 bài thi Điểm mới nổi bật của quy chế tuyển sinh bản chính thức so với dự thảo là Bộ tiếp tục duy trì “điểm sàn” trong năm 2017. Theo đó, căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH để các trường xây dựng phương án xét tuyển. Theo quy chế mới ban hành, TS được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường, nhưng phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là cao nhất). TS chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Quy chế tuyển sinh cũng yêu cầu các trường phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang web của mình. Bộ sẽ tổ chức thẩm định độc lập việc kê khai thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng của các trường. Nếu phát hiện trường hợp kê khai thông tin không đúng với điều kiện thực tế, Bộ sẽ quyết định dừng tuyển sinh đối với ngành/nhóm ngành liên quan, đồng thời trường và cá nhân sai phạm sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định. Để thuận lợi cho TS tự do, quy chế thi quy định việc xếp phòng thi sẽ theo từng bài thi hoặc môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội). Ngoài ra, TS tự do được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số điểm thi do giám đốc sở GD-ĐT quyết định. TS giáo dục thường xuyên được bố trí phòng thi riêng khi dự thi bài thi khoa học xã hội. Kỳ thi sẽ được tổ chức thành 5 buổi, tương ứng với 5 bài thi. Trong đó có 3 bài thi độc lập là toán, văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn lý, hóa, sinh), khoa học xã hội (tổ hợp các môn sử, địa, giáo dục công dân đối với TS học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn sử, địa đối với TS học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT). Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, TS học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi độc lập và 1 bài thi do TS tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. TS học chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là toán, văn và 1 bài thi do TS tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH-CĐ, TS được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trừ bài thi môn văn, tất cả các bài thi còn lại đều theo hình thức trắc nghiệm. Với đề thi trắc nghiệm, ở mỗi bài thi, TS trong cùng một phòng thi có một mã đề thi riêng. Với bài thi tổ hợp, TS làm bài trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Đề các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi để TS làm bài trong thời gian quy định. Cán bộ coi thi không thu lại đề thi, giấy nháp của TS thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp và của TS thi các bài thi khác của kỳ thi. Quý Hiên - Tuệ Nguyễn