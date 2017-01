Đề nghị này xuất phát từ thực tế thời gian qua, một số địa phương xảy ra tình trạng thừa thiếu GV cục bộ (thừa GV THCS, THPT, thiếu GV mầm non, tiểu học). Một số địa phương đã điều chuyển GV THCS, THPT dạy tiểu học và mầm non khi chưa được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV mầm non, tiểu học theo quy định, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Bộ đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phối hợp với Bộ đẩy mạnh công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GV các cấp học phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Rà soát số lượng GV THCS, THPT dôi dư của địa phương đang được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học nhưng chưa được đào tạo đạt chuẩn. Xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, phối hợp với các cơ sở đào tạo GV được Bộ giao nhiệm vụ triển khai đào tạo lại số GV này đạt trình độ theo quy định.

Bộ sẽ chỉ đạo các cơ sở đào tạo GV xây dựng khung chương trình đào tạo văn bằng 2 cho những GV THCS, THPT điều chuyển dạy mầm non, tiểu học để triển khai thống nhất trong toàn quốc.

Tuệ Nguyễn