Đăng ký dự thi cùng với đăng ký xét tuyển

Việc đăng ký dự thi nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu của kỳ thi. Dữ liệu này được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Do vậy, Bộ GD-ĐT khuyến cáo các thí sinh (TS) cần lưu ý và hiểu rõ quy chế thi để đăng ký dự thi (ĐKDT) kịp thời, chính xác. Việc ĐKDT sẽ do các sở GD-ĐT tổ chức triển khai tại các trường THPT/trung tâm GDTX và tại các địa điểm khác do sở quy định.

Khi ĐKDT, TS cần chú ý khai báo đầy đủ các thông tin trong phiếu ĐKDT, trong đó đặc biệt chú ý các thông tin như đối tượng dự thi, đăng ký thi các bài thi/môn thi thành phần (các bài thi bắt buộc và các bài thi tự chọn), bài thi sử dụng để xét tốt nghiệp THPT, các thông tin liên quan khác…

Đặc biệt, điểm khác biệt khi đăng ký dự thi năm nay so với năm 2016 là TS sẽ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cùng với ĐKDT. Bộ GD-ĐT cho biết quy chế quy định cho TS ĐKXT đồng thời với ĐKDT và cho điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi. Điều này giúp TS vừa có thông tin tham khảo về mức ĐKXT vào trường mà mình định xét tuyển để cố gắng phấn đấu, vừa có quyền chốt ĐKXT sau khi biết điểm thi, nếu cần thiết thì vẫn có cơ hội để điều chỉnh nguyện vọng. Các trường có thông tin về việc ĐKXT của TS để xác định phương án tuyển sinh phù hợp... Như vậy, việc này vừa có lợi cho TS vừa tốt cho các trường.

Lấy bài thi tổ hợp điểm cao xét tốt nghiệp

Theo Bộ GD-ĐT, khi ĐKDT, TS cần đăng ký môn thi tự chọn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội dùng để xét tốt nghiệp THPT. Quy chế cho phép các TS thi cả 2 bài thi tự chọn. Trong trường hợp này, bài thi nào có kết quả cao hơn sẽ được lấy để xét công nhận tốt nghiệp THPT (do phần mềm máy tính thực hiện).

Trong mỗi buổi thi bài thi tổ hợp, TS sẽ làm bài theo từng môn thành phần với thứ tự xác định. Bài thi khoa học tự nhiên theo trình tự các môn thành phần: vật lý - hóa học - sinh học; bài thi khoa học xã hội theo trình tự các môn: lịch sử - địa lý - giáo dục công dân (đối với TS THPT); lịch sử - địa lý (đối với TS học chương trình GDTX). TS làm các bài thi khoa học tự nhiên/khoa học xã hội trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm.

Không được giữ lại đề thi trắc nghiệm

Dù quy chế chính thức không còn yêu cầu TS phải nộp lại đề thi, giấy nháp của tất cả các môn thi/bài thi trắc nghiệm nhưng với những bài thi tổ hợp thì TS chỉ được giữ lại đề thi và giấy nháp trong môn thành phần cuối. Cụ thể, Bộ GD-ĐT cho biết: “TS sẽ phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài đối với môn thi thành phần để sau đó thi môn thành phần tiếp theo (ví dụ TS phải nộp lại đề thi, giấy nháp môn vật lý trước khi nhận đề thi môn hóa học; nộp lại đề thi, giấy nháp môn hóa học trước khi nhận đề thi môn sinh học). TS cũng không phải nộp đề thi, giấy nháp đối với các bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ.

Năm nay, các sở GD-ĐT có trách nhiệm chủ trì cụm thi nên vai trò của các trường ĐH, CĐ ra sao trong kỳ thi này cũng là điều dư luận quan tâm. Bộ GD-ĐT cho biết các trường ĐH, CĐ có đào tạo giáo viên sẽ cùng tham gia các khâu tổ chức thi, nhất là ở khâu coi thi, chấm thi (nếu cần). Lãnh đạo các trường ĐH, CĐ phối hợp sẽ tham gia thành phần lãnh đạo hội đồng thi, lãnh đạo điểm thi… Nếu cần thiết, các cán bộ, giảng viên ĐH, CĐ cùng tham gia coi thi, giám sát và chấm thi.

Ý kiến Thí sinh có được chọn môn thành phần dự thi? Bộ cần có hướng dẫn rõ ràng hơn việc cho phép TS chưa tốt nghiệp dự thi toàn bài tổ hợp hay từng phần bài thi tổ hợp để phục vụ xét tuyển. Theo Quy chế thi THPT quốc gia năm nay, để xét công nhận tốt nghiệp THPT thì học sinh THPT thi 4 bài (toán, văn, ngoại ngữ, 1 bài tổ hợp tự chọn). Nhưng để tăng cơ hội xét tuyển, TS được chọn thi cả 2 bài tổ hợp, điểm bài thi nào cao hơn được tính điểm xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, ngoài mục đích xét công nhận tốt nghiệp, nếu TS muốn dự thi một môn lẻ trong bài tổ hợp để xét tuyển ĐH thì có bắt buộc phải dự thi cả bài không? Đại diện một trường ĐH tại TP.HCM Vẫn lo ngại về thí sinh ảo Dù tham gia Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, các trường vẫn không biết được có bao nhiêu TS đã trúng tuyển bằng học bạ vào các trường có đề án tuyển sinh riêng. Khi chưa xác định được tương đối số TS trúng tuyển vào trường mình, các trường vẫn còn lo lắng. Nếu chỉ dừng lại ở việc gọi cho đủ TS vào học thì đơn giản vì không đủ ở đợt đầu sẽ đủ ở đợt sau, nhưng vấn đề lớn hơn còn nằm ở kế hoạch đào tạo xuyên suốt một năm của nhà trường. Quy chế cho phép các trường chủ động trong các đợt xét tuyển bổ sung, vậy làm sao để kiểm soát ảo nếu các trường không đồng thời nhận hồ sơ và xét trúng tuyển cùng khoảng thời gian? Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ

(Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) Bắt buộc các trường phải nâng chất lượng Quy chế quy định ràng buộc các trường được phép thông báo tuyển sinh chỉ khi đã công khai đầy đủ thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng. Nếu thực hiện nghiêm túc quy định công khai này, các trường bắt buộc phải nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, Bộ cần có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí thực hiện để các trường triển khai đồng bộ, trong đó yêu cầu rõ tỷ lệ sinh viên có việc làm hay có việc làm đúng chuyên ngành, bởi 2 việc này rất khác nhau. Công bố tỷ lệ sinh viên có việc làm là một trong các nội dung công khai các trường đã thực hiện lâu nay nhưng mỗi trường một kiểu, số lượng sinh viên được lấy mẫu khảo sát mỗi trường không giống nhau. Đáng lưu tâm hơn là việc này các trường tự thực hiện và tự công bố, chưa hề có bộ phận độc lập kiểm định nên không biết thực hư ra sao. Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing Lộ trình hợp lý Quyết định giữ lại “điểm sàn” trong năm nay là điều chỉnh đáng chú ý nhất so với dự thảo. Việc giữ hay bỏ điểm sàn không ảnh hưởng đến các trường tốp trên, còn với các trường tốp dưới đây là cơ hội để thể hiện năng lực và uy tín của mình. Đưa ra lộ trình bỏ “điểm sàn” và có thông báo trước một năm thay vì thực hiện ngay lập tức là quyết định đúng đắn. Điều này sẽ giúp các trường tốp dưới, đặc biệt nhóm trường CĐ có thêm sự chuẩn bị. Tiến sĩ Trần Đình Lý

Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Hà Ánh (ghi)



