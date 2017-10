Thủ khoa không kiếm được việc: Bộ GD-ĐT cũng có một phần trách nhiệm!

Ông N.T, cán bộ Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, chia sẻ hiện nay tại Tây Ninh có khoảng vài trăm giáo viên bậc THCS và tiểu học không có việc làm do tỉnh không có chỉ tiêu. “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các trường ĐH-CĐ không có sự phối hợp với các sở để nắm bắt nhu cầu nhân lực giáo viên ở từng địa phương. Bộ GD-ĐT cũng không quan tâm lắm tới việc này, nên dù nói là giảm chỉ tiêu sư phạm, nhưng vẫn cấp cho nhiều trường đào tạo dư so với nhu cầu thực tế. Vì vậy, thủ khoa sư phạm và các ngành khác nói chung, cũng như sinh viên sư phạm vẫn có thể thất nghiệp, điều này khiến chúng tôi rất đau lòng”. Theo ông N.T, việc này Bộ GD-ĐT có một phần trách nhiệm.