Trong khi đó, Bộ chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào, đầu mối tiếp nhận thông tin báo chí của Bộ chỉ trả lời PV Thanh Niên bằng một tin nhắn: “Không có phản hồi gì cả. Đề và đáp án đều đúng!”.

Câu 9 mã đề 306 của đề thi lịch sử hỏi: “Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở VN tổ chức nào dưới đây ra đời sớm nhất?”. Bốn đáp án được đưa ra trong đề để thí sinh lựa chọn gồm: A (Hội VN Cách mạng Thanh niên), B (Đông Dương Cộng sản liên đoàn), C (Đông Dương Cộng sản đảng) và D (An Nam Cộng sản đảng).

Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức là A, tức Hội VN Cách mạng Thanh niên. Bên cạnh những ý kiến cho rằng đáp án thiếu chính xác, nhiều chuyên gia còn cho rằng câu hỏi đặt ra chưa thực sự chặt chẽ.

Đáp án A hay C?

Một giáo viên lịch sử của Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) cho biết câu hỏi đã gây tranh cãi qua chữ “ở”. Nếu xét vị trí lãnh thổ “ở VN” thì rõ ràng lựa chọn C (Đông Dương Cộng sản đảng) mới chính xác chứ không phải lựa chọn A (Hội VN Cách mạng Thanh niên) như đáp án Bộ công bố. Tuy nhiên, giáo viên này thông tin, khi vừa đọc câu hỏi, thí sinh (TS) sẽ nhận ra tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng và An nam Cộng sản đảng ra đời từ sự phân hóa của Hội VN Cách mạng Thanh niên nên sẽ chọn ngay lựa chọn A. Do vậy, theo giáo viên này, nếu thay đổi đáp án thì sẽ ảnh hưởng đến phần lớn TS vì chỉ những TS quá cẩn thận mới để ý đến chữ “ở”. “Những năm sau, Bộ phải chú ý đến câu chữ để không gây tranh cãi khi công bố đáp án, ảnh hưởng TS”, giáo viên này đề nghị.

Bà Nguyễn Thị Mùi, giáo viên lịch sử Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM), cho rằng với 4 đáp án này thì A được xem hợp lý nhất vì Hội VN Cách mạng Thanh niên chính là tiền thân của 3 tổ chức còn lại. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn không chỉ với TS mà ngay cả giáo viên.

tin liên quan Đáp án môn sử chưa chính xác? Câu 9 mã đề 306 của đề thi lịch sử hỏi: “Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở VN tổ chức nào dưới đây ra đời sớm nhất?”.



Ngược lại, giáo viên Đỗ Thị Xuân Thúy, Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM) cho biết 4 tổ chức ứng với 4 lựa chọn đặt ra trong câu hỏi đều ra đời vào những năm 20 của thế kỷ 20. Trong 4 tổ chức đó thì tổ chức đầu tiên ứng với lựa chọn A và là đáp án mà Bộ công bố ra đời ở Quảng Châu (Trung Quốc), 3 tổ chức còn lại ra đời ở VN. Nhưng trong câu hỏi, Bộ khoanh vùng “ở VN” thì rõ ràng lựa chọn C (Đông Dương Cộng sản đảng) mới chính xác. Còn giáo viên Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM), cho rằng đường dẫn của câu hỏi không rõ nghĩa, ngữ cảnh gây hiểu nhầm và đáp án không chính xác. Từ đó, TS sẽ có cách lựa chọn khác nhau, do vậy Bộ nên sử dụng lựa chọn A và C là đáp án để TS không thiệt thòi. Theo ông Du, quy trình ra đề của Bộ có vấn đề vì bộ phận phản biện đã không phát hiện ra sự không chính xác này.

Chưa chặt chẽ

Sau nhiều lần cố gắng liên lạc, PV Thanh Niên cũng có được một ý kiến từ đại diện Bộ GD-ĐT nhưng người này cho rằng đây không phải là ý kiến chính thức từ Bộ. Theo người này, câu hỏi và đáp án trong trường hợp này không sai. Bởi lẽ, đến thời điểm hiện nay chưa có tài liệu lịch sử nào viết rõ Nguyễn Ái Quốc sáng lập tổ chức Hội VN Cách mạng Thanh niên ở đâu. Trong khi đó, sách giáo khoa lịch sử lớp 12 trang 83 chỉ ghi, vào tháng 6 năm 1926 Nguyễn Ái Quốc sáng lập tổ chức này, trụ sở của tổng bộ đặt tại Quảng Châu. Trong khi trước và sau thời điểm này, hội đã xây dựng các tổ chức ở hầu khắp cả nước...

Tuy nhiên, tiến sĩ Hà Minh Hồng, giảng viên lịch sử Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng việc bám sát sách giáo khoa như vậy cũng chưa thực sự chặt chẽ. Đến nay, khi nói đến Hội VN Cách mạng Thanh niên thì luôn được hiểu là ra đời ở nước ngoài. Dù sách giáo khoa không nêu rõ nhưng người sáng lập, cơ quan tổng bộ và trụ sở của cơ quan tổng bộ đều ở Quảng Châu thì phải hiểu đây chính là nơi sáng lập. “Sự ra đời về mặt tổ chức ở nước ngoài chứ không thể ở trong nước. Tổ chức này chỉ phát triển và hoạt động trong nước, điều này hoàn toàn phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta thời điểm đó”, tiến sĩ Hồng nhấn mạnh.

tin liên quan Bộ bác thông tin thay đổi đáp án trong môn lịch sử Sau khi Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia, một số thí sinh thắc mắc về đáp án môn lịch sử và cho rằng đáp án môn thi này có 'thay đổi' từ phía Bộ.

Hà Ánh - Bích Thanh