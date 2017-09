Jones được ra tù trước thời hạn vào tháng 8.2017, sau hơn 20 năm thụ án. Ngay ngày hôm sau, cô đã đến Đại học New York (Mỹ) với tư cách một nghiên cứu sinh tiến sĩ đầy hứa hẹn, theo The New York Time.

Michelle Jones năm nay 45 tuổi, nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử Mỹ. Cô bị tuyên án 50 năm tù vì tội giết chết con trai 4 tuổi của mình. Nhưng nhờ cải tạo tốt và thành tích học tập xuất sắc, Jones đã được ra tù trước thời hạn.

Suốt những năm tháng ở tù, cô Jones đã cố gắng học tập để học lên tiến sĩ và trở thành một học giả. Tuy nhiên, trong thư viện nhà tù chỉ toàn tiểu thuyết lãng mạn và không có internet. Dù thế, cô Jones đã dẫn dắt một nhóm tù nhân nghiên cứu lịch sử thông qua các tài liệu được copy lại từ Văn phòng Lưu trữ Bang Indiana (Mỹ).

Bằng nỗ lực, cô và các bạn tù đã công bố một nghiên cứu lịch sử được Hiệp hội Lịch sử bang Indiana công nhận là nghiên cứu tốt nhất năm 2016.

Trong thời gian ở tù, nữ tù nhân có mã số 970554 Michelle Jones còn sáng tác một số vở kịch lịch sử và một trong số đó sẽ được dàn dựng tại nhà hát Indianapolis vào tháng 12 năm nay.

tin liên quan Phụ huynh không cho con đi học vì giáo viên quá mập Một người mẹ ở Anh đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều khi quyết định không cho con đến trường học vì giáo viên quá mập. Người mẹ này công khai chỉ trích tình trạng thừa cân của giáo viên mẫu giáo sẽ ảnh hưởng đến con.

Cô Jones đã xuất sắc đến mức trúng tuyển được chương trình nghiên cứu sinh lịch sử ở hai đại học nổi tiếng của Mỹ là Đại học New York và Đại học Harvard.

Tại Harvard, cô là 1 trong số 18 người trúng tuyển, được trường chọn ra từ hơn 300 ứng viên xuất sắc. Tuy nhiên, quyết định của Harvard sau đó đã gây nhiều tranh cãi khi từ chối nhận cô Jones. Các lãnh đạo của Trường đại học Harvard lo rằng quá khứ giết con của cô Jones sẽ khiến trường vấp phải những chỉ trích gay gắt từ dư luận, các tờ báo bảo thủ, những người bị từ chối đơn ứng tuyển và phụ huynh sinh viên.

Cũng có những giáo sư của Đại học Harvard ủng hộ Jones. Elizabeth Hinton, một trong những nhà sử học của Harvard, đã khen ngợi cô Jones là một trong những ứng viên xuất sắc nhất trong đợt xét tuyển vừa rồi.

Người phát ngôn của Đại học Harvard đã từ chối trả lời các câu hỏi về vấn đề của cô Jones. Ông cho biết một trong những chính sách của trường là không bình luận gì về các vấn đề cá nhân của người ứng tuyển vào trường, theo The New York Time.

Ngọc Quý