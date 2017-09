4 giờ sáng, các cô giáo cùng nhóm tình nguyện Góp đã có mặt tại sân trường sắp xếp những phần quà lên xe để thẳng tiến đến Trường tiểu học Vĩnh Đại (ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại, H.Tân Hưng, tỉnh Long An), một huyện giáp biên giới Campuchia.



Các cô giáo có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cao, sáng tạo trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, hết lòng yêu nghề, yêu trẻ, có tâm huyết nên luôn đạt kết quả cao trong sự nghiệp trồng người, vì thế khi tổ chức tham gia các hoạt động cộng đồng, các cô rất năng động...

Thấy còn vài người tham gia trong đoàn chưa có mặt, cô giáo Bùi Lê Tuyết Hương lấy điện thoại gọi thúc giục: “Đoạn đường rất xa, vì vậy mong anh chị em khẩn trương để đoàn mình đến sớm hơn một chút, tránh để cảnh học sinh nơi đây ngồi đợi đoàn chúng ta”.

9 giờ, xe chở tình nguyện viên đến nơi đã thấy hơn 200 học sinh ngồi đợi sẵn. “Thỉnh thoảng mới có một đoàn tình nguyện đến đây để tổ chức vui chơi, tặng quà cho học sinh, nên mỗi lần biết được thông tin như thế không những học sinh mà cả phụ huynh cũng mong chờ và đến rất sớm”, thầy Bùi Đức Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Đại, nói.

Ngoài 20 suất học bổng do Báo Thanh Niên hỗ trợ, cô giáo Bùi Lê Tuyết Hương cho biết các giáo viên trẻ của Trường mầm non 10, Q.11 đã vận động được 30 phần quà nhu yếu phẩm, 200 phần bánh trung thu, 100 suất dụng cụ học tập để tặng học sinh và gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không để học sinh chờ, Nguyễn Ngọc Sơn (có biệt danh là anh Lúa) cầm micro nói: “Đề nghị anh chị em tình nguyện viên chia tất cả học sinh có mặt thành 5 nhóm với tên gọi: khủng long, trái tim, tí hon, siêu quậy và dị nhân để tham gia tranh tài qua các trò chơi”. Không để học sinh chờ, Nguyễn Ngọc Sơn (có biệt danh là anh Lúa) cầm micro nói: “Đề nghị anh chị em tình nguyện viên chia tất cả học sinh có mặt thành 5 nhóm với tên gọi: khủng long, trái tim, tí hon, siêu quậy và dị nhân để tham gia tranh tài qua các trò chơi”.

Rồi anh Lúa hỏi: “Anh Lúa chọn: kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập chai cho các em tham gia mấy trò chơi này, đội nào đoạt giải cao sẽ có quà thật to, các em có thích không? Nếu bạn nào thấy thích thì nói Oh Yeah nha! Và tất cả học sinh dưới sân trường đều đồng thanh Oh Yeah anh Lúa, thích quá, thích quá!”.

Trước khi bước vào các phần thi, cô giáo Nguyễn Thị Nga (có biệt danh Mèo Mum) gọi tất cả các học sinh trong nhóm do mình phụ trách cầm cây son môi của mình đang sử dụng vẽ lên hai má các em những hình trái tim. “Cô Mèo Mum vẽ tim đẹp và dễ thương quá, em sẽ để mặt hình trái tim này về nhà luôn chứ không có rửa mặt sớm đâu”, Võ Ngọc Thảo Vy, lớp 5/1, chia sẻ.

Các cô giáo cùng nhóm tình nguyện Góp đã vận động và trao 20 suất học bổng cho những học sinh khó khăn, học giỏi (học bổng do Báo Thanh Niên hỗ trợ). Theo chị Nguyễn Thị Diễm Phương, Phó bí thư Huyện đoàn Tân Hưng, học sinh ở đây đa phần có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên suất học bổng như thế rất quý và khích lệ tinh thần học tập của các em rất nhiều.

