Phải mặc đẹp mới có… tiền

Dáng chuẩn, gương mặt ấn tượng, gu ăn mặc thời thượng là những gì người ta nhận xét về cô gái gốc Do Thái Danielle Bernstein - chủ của blog We Wore What. Bước sang tuổi 24, Danielle Bernstein sở hữu hơn 1,6 triệu người theo dõi trên trang mạng Instagram.



Cô cũng là 1 trong 20 fashionista nổi tiếng vì sở hữu khả năng kiếm tiền nhờ biết cách mặc đẹp. Theo tờ Business Insider, chỉ cần đăng tải một bức ảnh có kèm quảng cáo trên trang cá nhân của mình là cô nàng này có thể thu về số tiền khoảng 15.000 USD. Để đạt được "trình độ" này, Danielle Bernstein phải biết phối những sản phẩm quảng cáo của các thương hiệu vào trang phục của mình một cách khéo léo. Tuy nhiên, fashionista này cho biết cô không chỉ đăng tải ảnh khoe sản phẩm vì tiền mà còn vì cái đẹp. Nếu sản phẩm không đẹp và không phải phong cách của cô thì cô sẽ từ chối ngay dù số tiền quảng cáo có lớn đến đâu đi chăng nữa. Khác với những fashionista khác chỉ nhắm vào giới thượng lưu, Danielle Bernstein đi vào cuộc sống đời thường với những bộ trang phục cá tính nhưng dễ ứng dụng. Đào Minh