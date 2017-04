Shinhan VN là công ty con của Shinhan Financial Group, một tập đoàn tài chính Hàn Quốc được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc và New York. Thỏa thuận bao gồm chuyển giao 8 chi nhánh và phòng giao dịch của ANZ VN tại Hà Nội và TP.HCM, cũng như nhân viên của khối dịch vụ NH bán lẻ. Mảng dịch vụ NH bán lẻ của ANZ phục vụ khoảng 125.000 khách hàng cá nhân tại VN. Hai bên không tiết lộ giá trị của cuộc chuyển giao, nhưng theo ANZ, khoản chênh lệch thương mại của thương vụ này so với giá trị sổ sách của ANZ VN là không đáng kể đối với tập đoàn ANZ.

Cuộc chuyển giao mảng dịch vụ NH bán lẻ cho Shinhan VN còn phụ thuộc vào sự chấp nhận của các cơ quan có thẩm quyền, nhưng ANZ dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2017.

Sau cuộc chuyển giao này, ANZ VN sẽ tập trung vào mảng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính tại VN. Mảng dịch vụ này hiện có mặt tại 15 thị trường khác nhau tại châu Á và được xếp hạng là một trong bốn NH doanh nghiệp hàng đầu tại khu vực này, theo Greenwich Associates.

Thương vụ bán lại mảng dịch vụ NH bán lẻ tại VN là bước tiếp theo sau thông báo thương vụ bán lại khối bán lẻ và quản lý tài sản của ANZ tại 5 nước châu Á cho NH DBS vào tháng 10.2016.

H.Sương