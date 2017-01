tin liên quan

Những ngày cuối cùng trước Tết Nguyên đán, một số mặt hàng tiêu dùng đã bắt đầu nhích giá dần do nhu cầu tiêu thụ tăng cao, thế nhưng với các doanh nghiệp sản xuất thép, xi măng, giấy... giá bán không thể tăng trong khi áp lực chi phí đầu vào tăng cao đáng kể do giá điện và giá than tăng lên từ ngày 1.1.2007.