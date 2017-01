tin liên quan Lấy ý kiến về dự án thép 60.000 tỉ của Hòa Phát Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị các bộ cho ý kiến bằng văn bản đối với chủ trương đầu tư dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại khu kinh tế Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi với mức đầu tư 60.000 tỉ đồng.

Thống kê cho thấy, trước khi Bộ Công thương áp thuế tự vệ, thép dây cuộn nhập khẩu được kê khai vào mã 7227.90.00 là thép cuộn hợp kim có chứa nguyên tố Bo hoặc Crom, Titan… để hưởng thuế 0%. Sau khi áp thuế tự vệ, lượng nhập khẩu thép cuộn mã này giảm mạnh do bị áp thuế tự vệ 15,4%. Trong 10 tháng của năm 2016, lượng nhập chỉ bằng 58% so với cả năm 2015.Thay vào đó, xuất hiện tình trạng kê khai nhập khẩu tăng đột biến ở mã 7213.91.90 với mô tả là loại khác, có thuế suất thuế nhập khẩu là 3%. Điều này đã dẫn tới tổng lượng nhập khẩu trong 10 tháng năm 2016 của mã HS này tăng gấp 4 lần về khối lượng so với năm 2015. Riêng tháng 10.2016, đã có 144.000 tấn thép khai mã HS này được nhập khẩu, bằng 155% lượng sản xuất thép cuộn của toàn ngành thép.