Theo thạc sĩ - bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115: Nang thận đơn thuần là một tổn thương thận dạng nang. Nguyên nhân gây nang thận cho đến nay vẫn chưa được y học tìm ra nhưng nhiều quan điểm cho là do bị tắc ống thận và thiếu máu cục bộ hình thành nang. Nang thận khi nhỏ thường không có triệu chứng nhưng khi nang to sẽ gây đau ở vùng hông lưng có nang, tiểu ra máu, tăng huyết áp, thận ứ nước do nang chèn ép vào hệ thống đài bể thận. Những bệnh nhân bị nang to (lớn hơn 6 cm), hoặc bệnh nhân có đau, nhiễm trùng và có gây chèn ép bế tắc đường niệu, thường được chỉ định phẫu thuật để điều trị. Nang thận có thể gặp ở mọi đối tượng (trẻ em, người lớn, cả nam và nữ) và tần suất tăng dần theo tuổi. Theo ghi nhận tại khoa Ngoại niệu - Ghép thận, nhu cầu bệnh nhân cần mổ điều trị nang thận đơn thuần trung bình 3 - 4 ca/tuần. Bệnh viện Nhân dân 115 hy vọng trong thời gian tới sẽ áp dụng phương pháp điều trị đã được cải tiến trên đối với 50% ca nang thận đơn thuần.