Chữa trị bằng cách nào?

Bác sĩ Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa nội tiết - chuyển hóa - di truyền Bệnh viện Nhi T.Ư, lý giải rối loạn chuyển hóa bẩm sinh do đột biến gien gây nên, và mỗi bệnh do đột biến một gien khác nhau gây nên. “Các cháu có thể xuất hiện bệnh bất kỳ lứa tuổi nào, thậm chí trước khi sinh, giai đoạn sơ sinh, trẻ nhỏ cho đến trưởng thành. Nhưng thông thường thì chúng ta có thể thấy trẻ sinh ra đủ tháng, đủ cân, hoàn toàn bình thường; trẻ được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ hoặc sữa nhân tạo, nhưng sau 2 - 3 ngày thì xuất hiện một số bệnh lý thông thường khác, như li bì, co giật, tử vong rất nhanh”, bác sĩ Dũng lưu ý.