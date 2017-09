Tuy nhiên, một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng mới đây cho thấy rằng một sự kết hợp của các loại hình tập thể dục khác nhau mang lại kết quả tốt hơn là chỉ đơn giản cần thêm thời lượng tập.

Trang UPI dẫn nghiên cứu trên của Trường Skidmore ở New York (Mỹ) so sánh hiệu quả của các phác đồ tập thể dục khác nhau. Phát hiện cho thấy những người tham gia nhận được nhiều lợi ích từ một chương trình bao gồm tập thể dục kháng ( tập bằng cách cho cơ co thắt để tăng khối lượng cơ, sức mạnh và độ bền để tăng cường sức khỏe), luyện tập tim mạch, co duỗi, cùng với việc ăn một lượng protein vừa phải trong ngày.

Các nhà nghiên cứu tin rằng sự pha trộn này mang đến những kết quả ấn tượng cho cơ thể bao gồm giảm cân, giảm mỡ bụng, giảm lượng đường huyết và tăng cơ.

Phát hiện này cũng gợi ý rằng bạn có thể luyện tập một số tuần một lần bằng cách luyện tập các bài tập xen kẽ với mức độ hoạt động chậm hơn và dài hơn, hơn là chỉ tập trung vào thời lượng của buổi tập.

Trường Cao đẳng Y khoa thể thao Mỹ cũng đề xuất đào tạo kỹ năng vận động cho sự cân bằng, nhanh nhẹn và phối hợp của cơ thể, bạn có thể đạt được mục tiêu quản lý trọng lượng thông qua các lớp học như yoga, Pilates và Thái cực.

Ngọc Lam