Cứ 6 trẻ dưới 5 tuổi có một trẻ bị nhẹ cân. Cứ 4 trẻ dưới 5 tuổi có một trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi là 24,9%, thể nhẹ cân là 14,5%. Tỷ lệ SDD vẫn tập trung cao ở những nơi khó khăn như Tây nguyên, Trung du và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, chăm lo cho tương lai của thế hệ trẻ là nghĩa vụ chung của toàn xã hội. Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn ấy, Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng với Amway Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến để khởi động chiến dịch Nutrilite Power Of Five nhằm nỗ lực cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Dự án được thực hiện tại Việt Nam với sự bảo trợ của Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Chương trình giao lưu trực tuyến sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 16.10 với sự tham gia của các khách mời: Ông Leo Boon Wang, Tổng giám đốc Amway Việt Nam và bà Nguyễn Thị Lâm, Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Mời bạn đọc quan tâm đến chương trình, vui lòng gửi câu hỏi theo box bên cạnh.

Thanh Niên Online