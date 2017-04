Đi bộ cải thiện thị giác

Tập luyện thể chất không chỉ giúp cơ thể săn chắc, mà còn góp phần củng cố thị lực, theo báo cáo của Đại học California ở Santa Barbara (Mỹ) đăng trên chuyên san Cognitive Neuroscience.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những hoạt động tập luyện ít cần sự nỗ lực, chẳng hạn như đi bộ, được chứng minh làm tăng năng lực của các tế bào não chịu trách nhiệm xử lý thông tin thị giác. Tuy nhiên, các môn thể thao tốn sức hơn như chạy, đạp xe, bơi lội không tạo được hiệu quả tương tự. Để rút ra kết luận này, các chuyên gia đã tìm hiểu tác động của hoạt động thể chất đến não bộ, bằng cách theo dõi nhịp tim ở 18 người tham gia, và chuyển thông tin thu được vào máy tính để phân tích. Từ đó, các chuyên gia phát hiện tập thể dục cường độ thấp giúp kích hoạt vỏ não thị giác, đóng vai trò trong việc xử lý các thông tin do mắt truyền về.

tin liên quan Tập thể dục tốt cho não bộ Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đạp xe có thể giảm căng thẳng, chạy bộ chống trầm cảm và các bài tập aerobic có tác dụng giúp tăng cường khả năng nhận thức, cải thiện trí nhớ.

Giảm tử vong khi suy tim

Báo cáo đăng trên chuyên san European Journal of Preventive Cardiology cho thấy siêng năng tập thể thao làm tăng cơ hội sống sót sau khi lên cơn đau tim. Theo đó, các nhà nghiên cứu của Đại học Copenhagen (Đan Mạch) đã so sánh tần suất tập luyện của 1.664 bệnh nhân suy tim ở nước này, bao gồm 425 nạn nhân chết ngay tại chỗ. Kết quả cho thấy những người tích cực tập vận động ít thiệt mạng hơn hẳn so với nhóm không hoạt động thể chất, nguy cơ tử vong giảm nếu tần suất tập luyện gia tăng. Cụ thể, nguy cơ tử vong do suy tim giảm 32% nếu duy trì hoạt động tập thể thao nhẹ, và 47% ở những người tích cực hơn so với nhóm không có thói quen đến phòng tập hoặc ra sân bãi.

Chạy bộ giúp tăng tuổi thọ Phát hiện mới đăng trên chuyên san Progress in Cardiovascular Disease cho thấy chạy bộ không chỉ giảm nguy cơ tim mạch và ung thư, mà còn giúp con người sống lâu hơn. Trong khi đạp xe và đi bộ cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe, chạy bộ có tác động mạnh nhất đến thời gian sống của con người. Sau khi phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 55.000 người độ tuổi từ 18 - 100, đội ngũ nghiên cứu của Đại học bang Iowa (Mỹ) rút ra kết luận: 1 giờ chạy bổ sung 7 giờ sống cho con người. Theo giải thích của đồng tác giả báo cáo là Giáo sư Eva Prescott, có thể những người tập luyện bằng cách nào đó đã phát triển thêm các mạch máu phụ ở tim, cho phép quả tim tiếp tục nhận được đủ số lượng máu cần thiết sau khi bị nghẽn mạch. Tập thể thao cũng có thể gia tăng hàm lượng các hóa chất cải thiện hoạt động lưu thông huyết, giảm chấn thương sau khi suy tim.

Lợi ích cho bệnh nhân Parkinson

Tập thể dục ít nhất 2 tiếng rưỡi mỗi tuần có thể giúp duy trì chất lượng sống cho bệnh nhân mắc chứng Parkinson (chứng bệnh thuộc nhóm rối loạn vận động), theo báo cáo trên chuyên san Journal of Parkinson's Disease. Từ việc phân tích hơn 3.400 người bệnh, các nhà nghiên cứu của Đại học Northwestern (Mỹ) phát hiện những người vận động tối thiểu 150 phút/tuần trải qua tình trạng suy giảm chất lượng sống liên quan đến sức khỏe và năng lực vận động với tốc độ chậm hơn hẳn trong khoảng 2 năm, so với nhóm không đạt được chỉ tiêu vận động. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia cho hay những bệnh nhân đang ở giai đoạn phức tạp của bệnh Parkinson có thể là nhóm hưởng lợi ích nhiều nhất nếu tăng hoạt động tập luyện thêm 30 phút/tuần. Điều này có nghĩa là trong trường hợp ở giai đoạn nghiêm trọng hơn, bệnh nhân càng cần tập luyện thể chất hơn bao giờ hết.

Thậm chí, kết quả nghiên cứu của Hãng Mayo Clinic ở Rochester, bang Minnesota (Mỹ), còn chứng minh được rằng tế bào của những người lớn tuổi phản ứng nhiệt tình hơn với các hoạt động thể chất năng nổ so với tế bào ở người trẻ. Kết quả cho thấy ở nhóm lớn tuổi, khoảng 400 gien hoạt động tích cực hơn nếu họ tham gia các bài tập theo kiểu huấn luyện cường độ cao nhưng có những khoảng nghỉ ngắn.

Tụ Yên