Các vấn đề về đường hô hấp



Đu đủ chứa một loại enzym có tên là Papain, là chất gây dị ứng mạnh, do đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn hô hấp. Nếu đang bị hen suyễn thì nên tránh loại trái cây này.

Bệnh thận

Đu đủ có chứa vitamin C - đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch trong cơ thể. Tuy nhiên, quá nhiều vitamin C có thể gây hại cho thận, đặc biệt là những người mắc bệnh thận. Bổ sung liều vitamin C cao có thể hình thành khối u ở thận.

Nam giới đang độ tuổi sinh sản

Đu đủ khi ăn quá nhiều có thể gây hậu quả về khả năng sinh sản. Cụ thể là nó làm giảm số tinh trùng ở nam giới.

Người có vấn đề về dạ dày, ruột

Các triệu chứng đường tiêu hóa có thể là một phản ứng phụ khi ăn quá nhiều đu đủ. Đu đủ khi ăn ít có thể làm dịu dạ dày, nhưng ăn nhiều có thể gây đau dạ dày. Vì vậy nên ăn nó ở mức độ vừa phải.

Đường huyết thấp

Đu đủ khi được lên men có thể làm giảm đường huyết. Mặc dù đu đủ là một loại nước cực kỳ thơm miệng và rất bổ dưỡng, nhưng chúng ta phải thận trọng khi dùng nó.

