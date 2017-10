Câu chuyện về nạn nhân gốc Việt Tính đến hôm qua, số người chết đã lên đến 59 và 527 người bị thương. Cảnh sát vẫn tiếp tục cảnh báo số nạn nhân có thể tiếp tục gia tăng vì không ít nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Đó cũng là trường hợp của người phụ nữ gốc Việt Michelle Vo, nhân viên của Hãng bảo hiểm New York Life ở Glendale, bang California. Là một người đam mê nhạc đồng quê, cô Michelle Vo (ảnh) đã một mình đến Las Vegas tham gia sự kiện đại nhạc hội đồng quê mang tên Route 91 Harvest. Tờ The Columbus Dispatch dẫn lời ông Kody Robertson, 32 tuổi, sống ở TP.Hilliard (bang Ohio), kể lại những thời khắc cuối cùng với nạn nhân. Theo ông Robertson, hai người mới gặp nhau vài giờ tại buổi nhạc hội thì cuộc thảm sát ập đến. Cô Michelle Vo là một trong những người bị trúng đạn. “Cô ấy ngã xuống”, ông Robertson nhớ lại, và sau khi định hướng được luồng đạn, ông vội vàng nằm rạp lên cô gái với hy vọng có thể che đạn cho nạn nhân, trước khi cùng với những người khác cố gắng đưa Michelle Vo ra ngoài và đặt lên xe cứu thương. Đó là lần cuối cùng ông Robertson nhìn thấy người bạn mới quen. Sau khi đi đến 2 bệnh viện và chờ suốt đêm, ông nghe được tin Michelle Vo không qua khỏi. Sau đó, trên Facebook nhanh chóng xuất hiện những dòng chia buồn đối với gia đình nạn nhân gốc Việt. Cô Vivian Ha, đồng nghiệp của cô Michelle Vo tại New York Life ở Pasadena, là một trong những người loan báo tin buồn.

