Cam kết này được đưa ra tại cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng James Mattis tại thủ đô Tokyo ngày 3.2, đài NHK dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền Nhật Bản tham dự cuộc họp tiết lộ.



Theo điều khoản hiệp ước an ninh giữa 2 nước, Mỹ sẽ can thiệp nếu một trong những vùng lãnh thổ do chính quyền Nhật Bản kiểm soát bị nước thứ ba tấn công.

Nhật Bản gọi quần đảo trên là Senkaku. Nhật đang kiểm soát quần đảo và coi đây là một phần lãnh thổ của mình. Trong khi đó, Trung Quốc và Đài Loan cũng có tranh chấp tại quần đảo này (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài).

Theo Japan Times, cựu tổng thống Barack Obama hồi tháng 4.2014 đã đảm bảo việc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi hiệp ước, nhưng Nhật Bản vẫn mong muốn sự xác nhận lại của chính quyền Trump để ngăn ngừa các hành động quân sự của Trung Quốc đối với quần đảo này.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Abe và Bộ trưởng Mattis còn đồng ý rằng 2 nước sẽ hợp tác về vấn đề Triều Tiên và trật tự hàng hải tại biển Hoa Đông, dựa trên luật pháp và các giá trị chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định ủng hộ 100% đối với liên minh Mỹ - Nhật. Ông Abe và ông Mattis cũng bàn về việc luân chuyển binh lính Mỹ tại các căn cứ ở Nhật, nhưng không nhắc đến chuyện chi phi cho lính Mỹ đồn trú tại đây. Tổng thống Trump trước đó nói Nhật Bản nên chi trả nhiều hơn.

