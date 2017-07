Chèo lái đưa hội nghị đến thành công sẽ có tác dụng rất quan trọng đối với triển vọng tái đắc cử của bà trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 9. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng bởi nội bộ của nhóm chưa khi nào bộc lộ rạn nứt, bất đồng và xung khắc lợi ích như hiện tại. Tham dự đầy đủ nhưng không phải mọi thành viên đều coi trọng diễn đàn chung.

Thương mại thế giới, an ninh và bảo vệ khí hậu trái đất là những mảng nội dung quan trọng nhất của hội nghị nhưng trong lĩnh vực nào cũng thấy có bất đồng. G20 đang bị phân hóa giữa thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ. Về an ninh, chống khủng bố, mà cụ thể là tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), thì ai ai cũng nhất trí, nhưng giải quyết như thế nào những cuộc xung đột hiện nay thì các thành viên G20 chưa có được quan điểm thống nhất. Trong chuyện bảo vệ khí hậu trái đất cũng tương tự.