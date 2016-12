Ai Cập rút nhưng New Zealand, Malaysia, Venezuela cùng Senegal vẫn đưa ra và Mỹ bỏ phiếu trắng nên dự thảo nghị quyết phê phán Israel xây dựng bất hợp pháp những khu định cư cho người Do Thái trên các khu vực lãnh thổ của người Palestine đã bất ngờ được Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua.

Nghị quyết này không có hiệu lực ràng buộc, nhưng từ nay trở thành quan điểm chính thức của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nên là một thảm bại về ngoại giao đối với Israel và cá nhân Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Dù vậy, điều được thế giới lưu tâm nhiều hơn cả là việc Mỹ không phủ quyết mà chỉ bỏ phiếu trắng.

Kể từ khi thành lập nhà nước Israel đến nay, Mỹ đã 30 lần phủ quyết những dự thảo nghị quyết lên án, phê phán Israel và mới chỉ một lần bỏ phiếu trắng vào năm 2009 đối với một dự thảo kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông.

Bỏ phiếu trắng là một trong những quyết định cuối cùng, nhưng đồng thời cũng quan trọng nhất của ông Barack Obama trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Nó lại càng thêm độc đáo khi trước đó, người kế nhiệm ông Obama là ông Donald Trump đã can thiệp trực tiếp và công khai để ngăn cản. Ai Cập vì thế đã rút lui trong khi ông Obama lại tiến xa thêm.

Nguyên do cho cú đòn cuối bất ngờ này xem ra chỉ có thể là ông Obama nhằm vào cá nhân ông Trump và ông Netanyahu. Ông Obama muốn biểu lộ là vẫn còn có thể làm nên chuyện lớn trong những ngày cuối cùng ở nhiệm sở, chứ không phải đã trở nên mờ nhạt và vô dụng khi thiên hạ dường như chỉ tập trung vào người kế nhiệm. Ông Trump bị đặt vào “thế đã rồi” ở Trung Đông. Còn ông Netanyahu giờ phải trả giá cho việc thách thức ông Obama. Cú đòn cuối của ông Obama gây khó cả hai vị kia và gia tăng áp lực quốc tế đối với Israel.

tin liên quan Nể mũi nên không vuốt mặt Sau một lần trì hoãn, HĐBA LHQ giờ không còn dự định biểu quyết nữa về dự thảo nghị quyết liên quan đến những khu định cư gây tranh cãi mà Israel xây dựng ở vùng bờ tây sông Jordan.

Thảo Nguyên