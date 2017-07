Các quan chức cấp cao thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) được cho là đã bàn thảo về đề xuất yêu cầu du học sinh nước ngoài tại Mỹ phải đăng ký xin cấp visa mỗi năm. Biện pháp nhằm mục đích giám sát chặt chẽ hơn với nhóm đối tượng này và để tăng cường an ninh quốc gia, theo tờ The Washington Post.



Một số quan chức DHS lo ngại rằng chương trình visa cho sinh viên nước ngoài đang quá dễ dãi và ước tính có 2,8% trong tổng số 1,4 triệu sinh viên và người có visa lưu trú tạm thời đã ở lại Mỹ quá thời hạn trong năm 2016.

Sinh viên nước ngoài học tập tại Mỹ được quản lý thông qua Hệ thống thông tin quản lý du học sinh (SEVIS) thuộc DHS. Theo The Washington Post, sinh viên phải đóng khoảng 200 USD lệ phí cho chương trình lúc xin visa nhưng nếu đề xuất của DHS được áp dụng, sinh viên có thể sẽ phải đóng phí này hằng năm.

Ngoài ra, các quan chức còn cân nhắc áp dụng thêm quy định phải cung cấp ngày kết thúc chương trình học tập của sinh viên và phải xin visa lại nếu thời hạn này kết thúc mà sinh viên chưa học xong. Hiện tại, sinh viên nước ngoài được lưu trú tại Mỹ cho đến khi kết thúc chương trình học.

Người phát ngôn DHS Davis Lapan hôm 10.7 xác nhận rằng chương trình sinh viên quốc tế là một trong những vấn đề đang được giới chức xem xét siết chặt nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố an ninh và an toàn cho người dân.

Hiện tại, sinh viên nước ngoài chiếm 5% trong tổng số 20 triệu sinh viên cao đẳng và đại học tại Mỹ. Bên cạnh đó, sinh viên nước ngoài cũng đóng góp hơn 35 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2015, theo thống kê của Viện giáo dục quốc tế (IIE), trụ sở tại New York.

Bảo Vinh