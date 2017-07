Tàu Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Canada Báo National Post hôm qua dẫn lời Hạm trưởng Jeff Hutchison của tàu hộ vệ HMCS Winnipeg (Canada) cho biết nhóm tàu chiến nước này đã bị tàu Trung Quốc theo dõi sát trên Biển Đông. Sự việc xảy ra cuối tháng trước nhưng đến nay mới được công bố. Khi đó, lực lượng Canada diễn tập bảo đảm tự do hàng hải cùng Mỹ, Úc và Nhật Bản tại Biển Đông và tàu HMCS Winnipeg bị 2 tàu hộ vệ Trung Quốc bám đuôi trong khoảng 36 giờ, theo ông Hutchison. Bắc Kinh chưa có bình luận về những thông tin này. Cũng trong hôm qua, tờ The Times of India đưa tin quân đội Ấn Độ đang tiến hành thử nghiệm pháo siêu nhẹ M-777 A2 do Mỹ cung cấp. Theo thỏa thuận, Mỹ chuyển giao trực tiếp 25 khẩu pháo, 125 khẩu còn lại được lắp ráp tại Ấn Độ. Dự kiến, số vũ khí này sẽ được trang bị cho các đơn vị đóng gần biên giới với Trung Quốc.