Hải quân Mỹ sắp nhận tàu sân bay 13 tỉ USD Tàu sân bay mới nhất của Mỹ USS Gerald R.Ford dự kiến sẽ được thử nghiệm lần cuối và bàn giao cho hải quân nước này vào tháng 4, sau nhiều lần trì hoãn. Chuyên trang Naval Today dẫn lời người phát ngôn Hải quân Mỹ Thurraya Kent cho biết con tàu đã hoàn tất 99% và đợt thử nghiệm dài hơi trên biển sẽ diễn ra vào tháng 3. Tàu được đóng bởi Tập đoàn Huntington Ingalls Industries với tổng chi phí được ước tính là 10,5 tỉ USD vào năm 2007. Tuy nhiên, chi phí sau đó tăng lên 13 tỉ USD và đây sẽ là tàu sân bay đắt tiền nhất trong lịch sử hải quân Mỹ. Tàu dài 335 m với độ choán nước lên tới 100.000 tấn, đạt ngưỡng siêu tàu sân bay, được thiết kế để vận hành hiệu quả mà không cần nhiều người điều khiển như các tàu thế hệ trước. Cụ thể, USS Gerald R.Ford chỉ cần 2.600 thủy thủ để vận hành, ít hơn 600 người so với tàu sân bay lớp Nimitz hiện nay. Riêng điều này đã giúp hải quân Mỹ tiết kiệm hơn 4 tỉ USD chi phí sử dụng trong suốt vòng đời 50 năm của con tàu, nếu so sánh với lớp Nimitz. Ban đầu, tàu dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2014 trước khi bị hoãn lại do nhiều trục trặc kỹ thuật. Một trong những trục trặc, theo báo cáo năm 2016 của Cơ quan Thử nghiệm và đánh giá Mỹ, là do bệ phóng điện từ (EMALS) tạo áp lực khí quá lớn nên không thể phóng các máy bay F/A-18 và EA-18G. Khánh An