Biểu tình gần Nhà Trắng biến thành bạo lực Một nhóm quá khích biểu tình phản đối ông Trump nhậm chức đã đụng độ với lực lượng an ninh tại khu vực chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố, theo Reuters ngày 21.1. Nhiều người dùng đá, chai lọ tấn công cảnh sát, buộc giới công lực đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn khói. Người biểu tình còn đốt nhiều xe hơi, trong đó có một chiếc Limousine, và thùng rác. Giới chức cho hay có 6 cảnh sát bị thương và 217 người biểu tình bị bắt. Ngoài ra, từ 10 giờ đến 13 giờ 15 phút ngày 21.1 (giờ Mỹ, tức tối 21.1, giờ Việt Nam), khoảng 200.000 người tham gia cuộc tuần hành ôn hòa do Tổ chức Women's March on Washington phát động ở thủ đô Washington D.C sau khi được chính quyền cấp phép. Tờ The Washington Post dẫn lời nhà tổ chức tuyên bố cuộc tuần hành không nhằm chống tân tổng thống mà để kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã có một số phát ngôn bị chỉ trích là tiêu cực đối với phụ nữ. Văn Khoa