Vào cuối năm 1968, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng tàu không gian Apollo 8 lên quỹ đạo. Kết quả là bộ ba phi hành gia trên tàu trở thành những người đầu tiên rời khỏi quỹ đạo trái đất để bay vòng quanh mặt trăng vào đêm Giáng sinh. Khi trở về, các phi hành gia Frank Borman, James Lovell, William Anders được chào đón như những người hùng. Tuy nhiên có một điều ít ai biết đến là vào thời điểm đó NASA cũng bí mật huấn luyện một nhóm nhà du hành vũ trụ khác, hoàn toàn không lộ diện trước công chúng.

Quân sự hóa không gian

Theo thống kê của tờ Foreign Policy, Mỹ hiện sở hữu 568 trong tổng số 1.300 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Khoảng 120 trong số này là vệ tinh quân sự hoặc tình báo, hơn gấp đôi so với cả Trung Quốc và Nga gộp lại. Liên Hiệp Quốc đã nỗ lực đưa ra Thỏa thuận mặt trăng năm 1979, với quy định cấm hoạt động quân sự hóa mặt trăng và các thiên thể khác, nhưng không được ba cường quốc không gian là Mỹ, Nga, Trung Quốc thông qua. Vào năm 2008, Trung Quốc và Nga đưa ra đề xuất cấm những cuộc đua quân sự trên không gian, và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cuối cùng cũng thông qua một phiên bản của đề xuất hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên Mỹ cho rằng thỏa thuận này vẫn có lỗ hổng nên từ chối ký tên.

Một trong những người tham gia chương trình bí mật đó là phó đô đốc về hưu Richard Truly, cũng là phi hành gia đầu tiên trở thành Giám đốc NASA từ 1989 đến 1992. Chi tiết về chương trình có tên gọi Phòng thí nghiệm có người trên quỹ đạo (MOL), do Không quân Mỹ (USAF) và Cơ quan Do thám quốc gia (NRO) điều hành, đã được giải mật hồi năm ngoái.