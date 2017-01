Trả lời phỏng vấn tờ The Times of London (The Times, Anh) ngày 16.1, Tổng thống đắc cử Trump nói ông đã sớm nhận thấy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có vấn đề, đã không bảo vệ các đồng minh trước những vụ tấn công khủng bố, theo Reuters.

“Tôi đã nói từ lâu rằng NATO có nhiều vấn đề. Thứ nhất, đó là một tổ chức lỗi thời vì được lập ra từ nhiều năm trước. Thứ hai, nhiều quốc gia thành viên không tham gia đóng góp như trách nhiệm của mình. Nhiều quốc gia không trả tiền cho những gì đáng ra họ phải trả, và tôi nghĩ điều đó rất không công bằng đối với Mỹ. Chỉ có 5 quốc gia tham gia đóng góp, số đó là không nhiều”, ông Trump nói với The Times và tạp chí Bild (Đức), theo AFP.

Dù không ngớt lời chỉ trích như vậy, nhưng ông Trump vẫn thừa nhận NATO là tổ chức rất quan trọng đối với ông.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng nói sẽ cân nhắc việc có tiếp tục giúp đỡ các đồng minh NATO hay không nếu Mỹ không được "đền đáp hợp lý". Phát biểu của ông khiến nhiều nước thành viên NATO ở khu vực Đông Âu lo lắng, nhất là trong bối cảnh các nước này luôn nhắc đến mối đe doạ từ Nga.

Trong khi đó, ông Trump tỏ ý muốn tạo dựng quan hệ tốt với Nga, thậm chí còn nói tới việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.

"Họ (Mỹ và phương Tây - NV) cấm vận Nga - chúng ta hãy xem liệu có thể tạo quan hệ tốt với Nga không. Và một điều cần đề cập, đó là vũ khí hạt nhân cần phải được giảm đáng kể.”, ông Trump nói với The Times. Theo ông, việc Nga cắt giảm vũ khí hạt nhân là điều cần thiết để nội các sắp tới của ông có chính sách đối ngoại tốt với Nga.

Ông Trump nói rằng Nga bị tổn hại nặng nề vì lệnh cấm vận và “nhiều người đang hưởng lợi vì điều này".

Minh Quang